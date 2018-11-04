В Греции за полчаса случилось три землетрясения 4.11.2018, 14:50

О разрушениях или пострадавших не сообщается.

Сегодня, 4 ноября, в Греции произошло три подземных толчка за 30 минут, очаг землетрясения зафиксирован в Ионическом море. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно имеющимся данным, магнитуда подземных толчком составляла 3,5, 4,7 и 4,9 баллов. Первое землетрясение произошло в 02:44 в ночь на 4 ноября. Эпицентр находился в 253 км от Афин и в 27 км от острова Закинф. Очаг был на глубине 10 км.

Спустя 20 минут произошло второе землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился в 285 км от Афин и в 73 км от острова Закинф. Очаг - на глубине 10 км.

Третье землетрясение зафиксировано в 03:12. Магнитуда составила 4,9. Эпицентр находился в 47 км от острова Закинф. Глубина залегания толчков - на глубине 10 км.

О разрушениях или пострадавших не сообщается.