Индию впервые за 10 лет засыпало снегом
- 5.11.2018, 8:38
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Несколько городов остались без света и связи из-за непогоды.
В Гималаях Кашмирскую долину второй день засыпает снегом, который выпал там впервые за 10 лет. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Ветви деревьев оборвали линии электропередач, в результате несколько городов остались без света и связи.
Ограничено движение по трассе, которая соединяет этот регион со всей страной и несколькими магистральными дорогами.
По данным полиции, 3 ноября более 300 пассажиров, включая десятки сотрудников службы безопасности, спасли вблизи туннеля Джавахар на национальной автомагистрали Джамму-Сринагар.
Some pics of what we are dealing with... pic.twitter.com/pDkMJ4UUXo— Syed Abid Rasheed Shah (@SyedAbidShah) 4 ноября 2018 г.