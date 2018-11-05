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Индию впервые за 10 лет засыпало снегом

  • 5.11.2018, 8:38
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Фото: ndtv.com

Несколько городов остались без света и связи из-за непогоды.

В Гималаях Кашмирскую долину второй день засыпает снегом, который выпал там впервые за 10 лет. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Ветви деревьев оборвали линии электропередач, в результате несколько городов остались без света и связи.

Ограничено движение по трассе, которая соединяет этот регион со всей страной и несколькими магистральными дорогами.

По данным полиции, 3 ноября более 300 пассажиров, включая десятки сотрудников службы безопасности, спасли вблизи туннеля Джавахар на национальной автомагистрали Джамму-Сринагар.

Фото: ndtv.com


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