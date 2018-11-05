Новый Трудовой кодекс Беларуси удивит мир 5 5.11.2018, 14:10

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В него планируется внести нормы, закрепляющие принудительный труд.

Николай Зимин, председатель Белорусского независимого профсоюза, рассказал praca-by.info об отношении независимых профсоюзов к некоторым изменениям Трудового кодекса:

- Осенью Трудовой кодекс Беларуси может стать худшим в цивилизованном мире. В него планируется внести нормы, закрепляющие краткосрочную форму найма и принудительный труд.

На осенней сессии «палата представителей» собирается во втором чтении рассмотреть инициированный правительством законопроект о внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс. Принципиальным новшеством является включение в кодекс норм декретов № 5 и 29. Задача демократических профсоюзов — не допустить включения данных норм и ухудшения Трудового кодекса.

Впрочем, с юридической точки зрения для рядовых работников ничего не изменится, ведь декреты и так имеют силу закона. То, что они появятся в Трудовом кодексе, никак не повлияет на условия работы трудящихся. Правда, стоит напомнить, что декреты носят временный характер и через определенный период должны быть отменены. Именно за это и ратуют независимые профсоюзы с 1999 года — с того времени, как был принят декрет № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины», который ввел контрактную систему.

С тех пор почти все работники были переведены на краткосрочную форму найма. При этом постановлением Пленума Верховного Суда от 26 июня 2008 года такая практика признана ухудшением правового положения трудящихся. Это объясняется просто: работники утратили право самостоятельно и без последствий увольняться. Теперь это возможно только по статье, при смене места жительства или по договору с нанимателем. К тому же перед завершением срока действия контракта люди переживают, продлят ли с ними трудовые отношения.

Помимо того, в Трудовой кодекс планируется внести нормы декрета № 5, в соответствии с которыми администрация имеет право существенно изменять условия труда. Это дает нам основания говорить о том, что в стране есть принудительный труд.

Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП) неоднократно поднимал данные вопросы на уровне Международной организации труда и Международной конфедерации профсоюзов.

У правительства явно есть определенная цель, причем это вовсе не «усиление гибкости трудовых отношений» и «закрепление социально-трудовых гарантий работников», как было заявлено. Ведь работники как были на коротких поводках в виде краткосрочных контрактов, так на них и останутся. К тому же эти нормы никак не повлияют на рост доходов трудящихся. Экономика нашей страны, по сути, советская, и, что важно, она неспособна реформироваться в нынешних условиях. Удержать такими методами специалистов, которые бегут из Беларуси, власти все равно не смогут.

Поэтому Белорусский независимый профсоюз и профсоюзы, входящие в БКДП, выступают не только против внесения норм декретов № 5 и 29 в Трудовой кодекс, но и за их полную отмену. Перед началом осенней сессии мы отправили более 110 писем с предложением не голосовать за эти изменения.

На предприятиях, там, где есть наши первичные организации, мы начали сбор подписей за невнесение норм декретов в Трудовой кодекс. Собираем электронные подписи под петицией.

Мы не намерены отмалчиваться, несмотря на то что численность нашего профсоюза несопоставима с численностью членов провластной Федерации профсоюзов Беларуси, которая в унисон с «депутатами» продвигает изменения в Трудовой кодекс. Все зависит от активности наших людей. Ничто не мешает даже нечленам нашего профсоюза зайти на сайт и поставить подпись против изменений в Трудовой кодекс.

Коллективные действия доказали свою эффективность год назад, когда власти пытались принять закон о «тунеядцах». Это хороший пример того, как выступление единым фронтом против глупости приводит к положительным результатам.