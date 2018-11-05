Как князь Тройден дал отпор Ливонскому ордену 2 5.11.2018, 14:21

История сражения под Ашераденом.

В последней четверти 13-го века крестоносцы старались расширять жизненное пространство в Балтии. Они замахнулись на земли литовского князя Тройдена, решив возводить в Придвинье мощный Динабургский замок. Эта крепость могла стать базой для экспедиций рыцарей в глубину Литвы. Его возведением рыцари создавали угрозу Тройдену, заставляя его прекратить помощь земгалам, пишет litvin.pl.

Князь Тройден не стал мириться с посягательством на его права. Литвинские воины осадили новый замок крестоносцев в 1277 году. Атаки на стены продолжались целый месяц. Тройден развернул даже систему подвижных башен, которые придвигали к атакуемым объектам. Однако ливонцы выдержали все атаки и войско литвинского князя вынуждено было убраться восвояси, уничтожив все свои осадные машины.

На прекращении осады сказался не только дефицит продовольствия. Поводом для отступления за Двину стала весть о вторжении армии Галицкого княжества в Литву. Возможно, Тройден даже подписал перемирие с ливонцами, чтобы обеспечить себе благополучное отступление.

Но в 1278 году крестоносцы уже не помышляли ни о каком мире с литвинами. Рыцари вновь решили наступать, оттесняя литвинов от двинских земель. Подготовка для военных операций против Тройдена была основательной.Лидеры ордена пригласили участвовать в сражениях немецких и датских рыцарей. В ряды войска входили племена коренного населения, пришедшие к Ригу со всей Балтии. Во главе сильной ливонской армии встал сам магистр Эрнст фон Ратцебург.

Под руководством магистра набеги крестоносцев на территорию Литовского княжества не прекращались до весны 1278 г. Разорив огромную территорию, хозяйства и поселения, орденские воины вели жестокую войну на истребление всего живого. Поддержку крестоносцам оказали воинственные мореходы-курши. Начало кампании было неудачным для литвинов. Их войско было ослаблено тем, что Тройден отослал часть своих воинов на подмогу ятвягам. Из-за этого крестоносцы и их союзники окружили Кернаву, которую ряд историков считает столицей владений Тройдена.

Осада привела к успеху крестоносцев в феврале 1279 года. Рыцарям удалось взять большую добычу, предав Кернаву огню и мечу. Часть награбленного они распределили между союзными куршами и земгалами. Затем обозы крестоносцев потянулись обратно в Ливонию.

Тройден решил настигнуть захватчиков и перебить их. Тем более, что магистр фон Ратцебург считал поход завершенным, литвинов более не опасными, а потому отпустил по домам куршей и земгалов.

Сражение двух войск произошло 5 марта 1279 г. недалеко от замка Ашерадена. Неимоверными усилиями Тройдену удалось одержать победу над крестоносцами. Жертвами битвы стал глава Ливонского ордена магистр Эрнест фон Ратцебург и десятки славных рыцарей. Отряд датчан капитулировал и скрылся, миновав вражеские заставы. Прибалтийские племена также пустились в бегство.

Литвины применили в сражении тактический прием, который был в ходу у татар. Притворным отступлением они выманили крестоносцев и их клевретов под удар сильных резервов. В погоню за отступавшими врагами Тройден послал легкую конницу из Аукштайтии и Жемайтии. Штурмом литвины и земгалы взяли лагерь крестоносцев.

Датчане оказывали яростное сопротивление, которое резко ослабло после бегства ливонцев с поля сражения. Они тоже стали отходить. Но воины Тройдена взяли датчан в плотное кольцо и почти всех порубили. Вполне вероятно, что большая часть войск Тройдена была конным, поскольку князь литвинов быстро выдвинулся к месту битвы и во время боя смог организовать стремительное преследование противника.

В результате сражения под Ашераденом земгальскому князю Наймесу пришлось признать тот факт, что право Тройдена на трон является законным. В свою очередь князь ВКЛ оказал поддержку Ливонскому ордену, когда на крестоносцев стали нападать ятвяги и пруссы.

Потерявший былую славу, Ливонский орден надолго упустил возможность совершать набеги на Литву. Рижский архиепископ попытался заручиться доверием со стороны Тройдена и сделал ему предложение стать католиком. Князь не согласился принять чужую веру, поскольку католицизм напоминал литвинам о совершенных крестоносцами злодеяниях.

Чаша весов истории качнулась в 1282 году. Князь Тройден был сражен двумя наемными убийцами Стумандом и Гирдзелой, которые после совершения злодейства сбежали во владения Тевтонского ордена. В Великом княжестве Литовском развернулась жестокая борьба за власть. Так что литвинам было не суждено в полной мере пожать плоды великой победы. Сражение при Ашерадене показало высокий боевой дух литвинов, но не принесло им больших политических выгод.

Ливонцы извлекли из поражения урок. Они пошли на широкое сотрудничество с Тевтонским Орденом, стали более четко координировать захватнические действия, чтобы наносить удары по литвинам не только с севера, но и с запада.