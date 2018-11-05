Десять советов по борьбе со стрессом от миллионеров 1 5.11.2018, 15:59

Билл Гейтс

Богатые люди советуют помогать другим и упорядочить свой рабочий процесс.

Темп жизни в современном мире постоянно держит нас в состоянии стресса. Кто-то практически не ощущает это давление, а кому-то оно серьезно мешает жить. Богатые люди, несмотря на то, что могут себе позволить многое из мира материальных ценностей, тем не менее подвержены стрессу не меньше нас. Как они борются с этим негативным явлением и помогают ли им в этом деньги - в материале bigpicture.ru.

Какие могут быть у миллионеров проблемы? Ну не скажите! Один страх потерять все и снова стать таким же как все, стоит многого. Мы выбрали 10 лучших способов избавиться от стресса от известных всем нам богатых людей, которые сами заработали свои миллионы.

1. Помогайте другим. Ричард Бренсон, основатель и бессменный топ-менеджер компании Virgin, советует учиться правильно расставлять приоритеты в жизни и всегда помогать тем, кто в этом нуждается. Ричард считает, что делая добро другим людям, мы становимся счастливее и чище. В случае «застоя» в жизни, стоит оглянуться вокруг — не нуждается ли кто-то поблизости в помощи?

Применяем на практике:

• Хорошо подумайте — может поблизости живет пожилой человек, которому нужна помощь в покупке продуктов или многодетная семья, где малыши нуждаются в одежде и игрушках.

• Совместите отдых с помощью животным — проведите выходной в приюте для братьев наших меньших.

2. Упорядочьте рабочий процесс. Джек Дорси, один из «отцов» Twitter, считает, что основная причина стресса кроется в неприятных неожиданностях. Поэтому работу нужно непременно планировать, а затем обязательно придерживаться этого плана. Кроме этого, нужно научиться составлять реальные планы и расписания дел как на ближайшее время, так и в долгосрочной перспективе.

Если вы будете составлять себе расписание и действовать строго по нему — вас непросто будет застигнуть врасплох, а значит, и уровень стресса будет намного ниже

Применяем на практике:

• Используйте программное обеспечение, помогающее планировать, структурировать и отслеживать сроки выполнения задач.

• Тренируйте внимание и правильно расставляйте приоритеты.

3. Относитесь с любовью к тому, что вы делаете. Сергею Брину, соснователю Google, в борьбе со стрессами помогает любовь к работе. Занятие нелюбимым делом — один из основных источников стресса в наши дни. По мнению Сергея — это относится ко всем без исключения и не зависит от количества зарабатываемых денег.

Неважно, богатый или нет, я — счастливый, потому что наслаждаюсь тем, что делаю. И это на самом деле главное богатство.

Применяем на практике:

• Найдите себя в этой жизни. Определите, в какой сфере деятельности вы наиболее талантливы.

• Не забывайте, что лучшая работа — это монетизированное хобби.

4. Не нужно игнорировать проблемы. Джефф Безос, основатель Amazon, считает, что лучше предупредить, чем бороться. Гораздо лучше вовремя начать действовать, чем ожидать в неизвестности, зарабатывая нервное перенапряжение.

Стресс — результат отсутствия своевременных поступков, в то время когда ситуацию еще можно контролировать. Как только я нахожу проблему, я делаю первый звонок или отправляю сообщение по электронной почте, чтобы начать менять ситуацию. Даже если проблема не решена, тот факт, что я взял ее под контроль, резко снижает вызванный ей стресс.

Применяем на практике:

• Обязательно следите за ходом своих дел, составляя планы как на длительные, так и на короткие промежутки времени.

• Уделяйте внимание подведению итогов — раз в неделю или в месяц. Таким образом вы получите оценку эффективности своих действий и увидите возможные риски.

5. Учитесь сосредотачиваться. Тим Кук, глава компании Apple, утверждает, что на его мировоззрение повлияла дружба со Стивом Джобсом. От своего товарища Тим перенял много полезных в работе и повседневной жизни качеств. Бизнесмен считает, что для того, чтобы не попасть во власть стресса, нужно сосредоточиться на работе, которая получается лучше всего.

Чему я научился у Стива? Я узнал от него, что главное в управлении компанией и в личной жизни — это сосредоточенность. Заниматься нужно только тем, что у вас получается лучше всего. Остальное нужно отбросить.

Применяем на практике:

• Учитесь делегировать. Если вы видите рядом человека, способного выполнить работу быстрее и лучше вас, без сомнения передайте ее ему.

• Если у вас что-то выходит лучше, чем у других — делайте сами. Помните, что разработкой продукта должны заниматься инженеры, а управлять — менеджеры.

6. Уделяйте больше времени семье. Сьюзен Войжитски — генеральный директор YouTube и счастливая мать 5 детей, рекомендует периодически забывать о работе и проводить время с семьей. Отдых в кругу близких людей — это и есть лучшее средство от стресса, считает бизнес-вумен.

Очень важно иногда делать перерыв. Я заметила, что, когда отдыхаешь, в голову приходят отличные мысли.

Полностью с ней согласен и Дэвид Ким, рукоаодитель Ignite Enterprises и бывший генеральный директор Baja Fresh. Бизнесмен также борется со стрессом в кругу близких людей. Начиная свой путь в бизнесе, Ким хотел заработать столько денег, чтобы его родные ни в чем не нуждались. Но пока он был полностью погружен в строительство своей бизнес-империи, его отец умер.

Я сожалею, что не проводил достаточно времени с отцом, до того как он умер.

Применяем на практике:

• Возьмите за правило ежедневно уделять родным как минимум 15 минут в день.

• Ежегодно находите время для того, чтобы отправиться с женой и детьми в отпуск. Также не забывайте все вместе гостить у родителей.

7. Учитесь видеть радость в мелочах. Билл Гейтс, основатель Microsoft и многолетний лидер рейтингов самых богатых людей на планете, избавляется от стресса при помощи чтения. Миллиардер читает минимум час в день. Даже если Биллу приходится ложиться в постель очень поздно, он старается не изменять своей привычке. Еще одним секретом борьбы со стрессом Гейтс считает умение абстрагироваться от лишней информации.

Игра в бридж — это очень старомодная штука, которая мне правда нравится… А еще я каждый вечер мою посуду — другие тоже не против, но мне нравится, как это делаю я сам.

Применяем на практике:

• В течение дня несколько раз переключайтесь между делами: завтракайте в хороших кафе, выполняйте работу по дому, гуляйте по парку.

• Старайтесь избегать вечерней работы за компьютером. Лучший отдых — это смена деятельности, поэтому уделите время хобби, поиграйте с детьми, почитайте перед сном.

8. Медитируйте. Стив Джобс — основатель Apple, советовал избавляться от стресса при помощи медитации. Такой способ отдыха помогает очистить голову от тяжелых мыслей и эффективно расслабиться. Отлично дополнят этот способ снятия стресса и дыхательные техники, помогающие насытить мозг кислородом. Каждый наверняка найдет способ, который подойдет ему идеально.

Концентрация и простота. Чтобы мыслить ясно, вы должны приложить большие усилия. И это того стоит, ведь так вы сможете свернуть горы.

Применяем на практике:

• Сначала достаточно медитировать 10-15 минут.

• Развивайте в себе осознанность. По пути на работу или во время прогулки, старайтесь «проживать» каждый шаг и вдох. Это также медитация, только доступная абсолютно всем.

9. Один выходной в неделю. Опра Уинфри — всемирно известная телеведущая и медийная звезда, утверждает, что для нее лучшим восстановлением от стресса в конце недели является полноценный выходной. Каждое воскресенье Опра бросает все дела и посвящает весь день безделью или развлечениям. Чтение, прогулка, просмотр фильма, теплая ванна, шопинг — что угодно, только не работа.

Позитивные эмоции вызывают ответную реакцию мира. Когда вы фокусируетесь на чем-то добром, теплом, хорошем, то жизнь приобретает такие же краски.

Применяем на практике:

• Определите любимые дела, не связанные с работой, и уделяйте им один день в неделю — свой выходной.

• Создайте домашний уют, чтобы вечером хотелось возвращаться с работы.

10. Цените тишину и избегайте ненужного выбора. Марк Цукерберг, создатель социальной сети Facebook, однажды рассказал о том, что раньше на выбор одежды у него ежедневно уходило немало времени. Чтобы не переживать об этом, Марк приобрел множество одинаковых вещей. Молодой миллионер считает, что капсульный гардероб — это отличное решение для всех, кто дорожит временем и нервами.

Умеренность в одежде и других вещах Марка уже стала легендой — бизнесмен отлично чувствует себя в одинаковой одежде, включающей джинсы и серую футболку. Также Цукерберг советует всем, кто не может отказаться от обширного гардероба, потратить время и перемерять все вещи, отсняв себя в них на телефон в разных комбинациях. Теперь чтобы выбрать что-то, достаточно будет полистать фото.

Кроме этого, Марк Цукерберг любит побыть в полном одиночестве.

У меня есть квартира, в которой только моя кровать, стол, стул и чайник. И у меня там нет доступа в интернет. Так что, когда я хочу, я могу побыть в изоляции.