Видеофакт: «Образцовое» поведение ГАИ в Могилеве 3 5.11.2018, 20:22

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Гаишник проехал на красный сразу двух светофоров.

На видеорегистратор могилевчанина попало «образцовое» поведение экипажа ГАИ ночью в центре города: водитель совершенно безапелляционно пересек два пешеходных перехода на запрещающий сигнал, пишет mogilev.online.

Судя по уверенности, с которой это было сделано, можно предположить, что двумя переходами дело не ограничилось — проезд остальных просто не попал на видео.

О какой-либо срочности в передвижениях экипажа вряд ли можно говорить: машина передвигалась без включенных проблесковых маячков. Они заработали лишь в момент пересечения первого из переходов. В момент проезда второго водитель уже посчитал лишним их включать.