Алексей Бага: Как отметили чемпионство? Произнесли тост за Анатольича — и за победу 5.11.2018, 21:55

Алексей Бага

Фото: ФК БАТЭ

Главный тренер БАТЭ рассказал, как команда отметила очередное чемпионство.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал корреспонденту "Прессбола", как команда отметила очередное чемпионство.

- Золото в роли главного тренера — новые ощущения?

- Когда обнимаешься с ребятами и поднимаешь с ними бокал шампанского, эмоции прежние. А вот голова уже где-то там, далеко... Как выстроить предсезонку и сборы? Кого оставлять? Кого приглашать? Как дальше будет развиваться команда и ты сам? Если честно, иногда просто "зависаю" в мыслях. Хотя радость от этого ничуть не уменьшается — напротив, преобладает над всем!

- Как отметили?

- Без фанатизма. Поужинали в минском ресторане, посидев полтора-два часа в теплой атмосфере. А потом по домам и семьям — во вторник тренировка. Естественно, произнесли тост за Анатольича — и за победу.