Филипенко о матче с «Челси»: Сделаем все, чтобы для гостей игра не была легкой прогулкой 6.11.2018, 8:38

ЕГОР ФИЛИПЕНКО

ФОТО: MACCABI-TLV.CO.IL

Защитник БАТЭ рассказал о «родных стенах» и серьезном настрое на игру.

Защитник БАТЭ Егор Филипенко в интервью корреспонденту "Прессбола" Сергею Азаркевичу рассказал, что чувствовал, когда команда проигрывала "Челси" 0:2 после восьми стартовых минут матча Лиги Европы на "Стэмфорд Бридж":

- Отдельная тема — плохие первые таймы в исполнении БАТЭ. Нашли все-таки причину, почему часто забываете "выйти из автобуса"?

- Про автобус это я только применительно к игре с брестским "Динамо" сказал, потому что на самом деле было много переездов. Почему так происходит в первых таймах, тяжело сказать. Но это в основном еврокубковая проблема. Если не брать в расчет Брест, в чемпионате подобного больше не допускали. Ну а что до Лиги Европы... Непривычно, когда с первых минут на нас оказывается такое давление. Все-таки в высшей лиге играем с позиции силы. Не смогли с этим справиться.

- Если честно, перед домашним матчем с "Челси" есть тревога, что нечто подобное повторится. А у тебя?

- Мы стараемся об этом не думать. Понимаем, с кем предстоит соперничать. Но это дом, родной стадион, настраиваемся серьезно. Сделаем все, чтобы для гостей игра не была легкой прогулкой как минимум.

- Что вообще в голове, когда на табло 8-я минута, а ты горишь 0:2?

- У меня было: хоть бы не десять! Как так? Надо собраться! Стараешься и себя, и ребят успокоить и подбодрить: мол, успокойтесь, все хорошо. Потому что будет очень стыдно лететь домой, если получишь пять или шесть.

- Для тебя это был первый матч на английском стадионе — как ощущения?

- Супер! Перед игрой спрашивал у Сани Глеба: сколько, думаешь, на нас придет. Говорит: ну, тысяч двадцать. А здесь выходим — и биток. Полный стадион, сорок тысяч. Это просто поразило, учитывая, что не самая громкая вывеска. Болельщики "Челси" не разделяют матчи на важные и не очень. В отличие, например, от "Арсенала" — в прошлом году ведь на "Эмирейтс" были полупустые трибуны.

Матч Лиги Европы БАТЭ — "Челси" состоится 8 ноября на "Борисов-Арене". Начало — в 20.55.