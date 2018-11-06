Боксер Релих: Предлагали уехать, но мне хорошо в Беларуси 6.11.2018, 12:18

Кирилл Релих

Белорусский чемпион по версии WBA рассказал о своем патриотизме.

Белорусский боксер Кирилл Релих в «Арене» на «Беларусь 1» сообщил, что ему предлагали уехать в другую страну, пишет «Трибуна».

«Придя в бокс, никогда не собирался становиться какой-то суперлегендой или задерживаться до 50 лет, как некоторые. Мне еще нет 30, я уже состоялся. Не вижу серьезного смысла так долго гробить свое здоровье. У меня маленькие дети, а я даже не видел как они растут. Постоянно за рубежом. Хочу время посвятить им, пока они маленькие.

Были предложения переехать в другую страну. Отказал, потому что мне хорошо в Беларуси. Объездил весь мир и понимаю, что комфортно себя чувствую в нашей стране» – сообщил Релих.

Напомним, Релих – чемпион мира по боксу по версии WBA.