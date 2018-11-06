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Валерий Исаев: Румбутис – культурный и образованный, и он грамотный тренер

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  • 6.11.2018, 14:35
Валерий Исаев
Фото: «Радыё Свабода»

Футбольный агент прокомментировал изменения в молодежной сборной Беларуси.

Футбольный агент Валерий Исаев в интервью Football.by позитивно оценил работу главного тренера молодежной сборной Беларуси Людаса Румбутиса.

- Вы с самого начала поддерживали назначение Людаса Румбутиса главным тренером молодежной сборной. Теперь, по окончании отборочного цикла, ваше мнение о нем не изменилось?

- Не изменилось, и я объясню почему. Сначала хотелось бы задаться вопросом: какой основной критерий оценки выступления молодежной сборной? На мой взгляд, она должна готовить ближайший резерв для национальной команды. Думаю, в этой молодежке есть 4-5 кандидатов, которых сейчас можно туда привлекать: Денис Щербицкий, Александр Павловец, Захар Волков, Евгений Березкин, Кирилл Печенин, Роман Юзепчук. Причем некоторые из них уже вызывались в главную сборную. Так что подготовка игроков — основной критерий. Другое дело, если бы молодежная сборная вызывала интерес у болельщиков. Однако не только у нас, а во всем мире не наблюдается большого зрительского интереса к молодежным футбольным турнирам. На трибунах, как правило, только узкий круг специалистов, да друзья и родственники футболистов.

- Тем не менее, "молодежка" из группы не вышла…

- Что касается выступления, я наблюдал за этой командой с самого начала, с товарищеских матчей. Безусловно, сборная Литвы не самый рейтинговый соперник, но то, как наши ребята выглядели в первых поединках заметно отличалось от того, что мы видели в последних. Этому тоже есть объяснения. Тогда мне очень понравилось и то, как ребята проявляли себя индивидуально, и командная игра. Но должен констатировать, что в заключительных матчах я этого не увидел. Наверное, сильно довлел результат, и потому ребята чувствовали себя слишком зажатыми. Правда, в этих играх и соперники были все фавориты: Хорватия, Чехия, Греция, причем чехов мы победили. Так что и результат, особенно на фоне последних циклов, не самый худший...

- Если дело не в тренере, то почему Румбутис?

- По сравнению с другими кандидатами, которые были, когда его назначали, или с теми, кого предлагают сейчас, Румбутис мне нравится тем, что он культурный и образованный, у него богатый опыт, и он грамотный тренер. Журналисты опасались, что он долго был без практики, поэтому будет беда. Но давайте признаемся честно, сборная, как минимум, не провалилась. Да, ярко она тоже не выступила, хотя и были открыты яркие футболисты, были достойные матчи с очень серьезными соперниками, с которыми национальная сборная такой результат не показывает. Но для того чтобы улучшить результаты в следующих циклах, нужно искать проблему не в тренерах сборных, а задуматься над тем, что нужно изменить в подготовке футболистов, чтобы они стали индивидуальностями.


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