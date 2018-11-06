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Крупный бизнес в РФ готовится к падению рубля и нехватке технологий

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  • 6.11.2018, 17:28
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Фото: Reuters

86% российских топ-менеджеров видят в ужесточении санкций риск для своего бизнеса.

Санкции США, которые, по словам премьера России Дмитрия Медведева, стали для РФ "источником самореализации" и "собственного развития", продолжают вызывать страх у подавляющего большинства представителей бизнеса, пишет finanz.ru.

86% топ-менеджеров и собственников крупнейших российских предприятий назвали расширение санкционного режима риском для своей деятельности.

Игнорировать санкции могут лишь 3% бизнесменов, показал опрос Института Адизеса, в котором участвовали более тысячи владельцев компаний и генеральных директоров.

Апрельское расширение ограничений США, хотя напрямую касалось лишь "Русала" и "Реновы" Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, в реальности затронуло 95% респондентов, показало исследование: бизнес массово жаловался на девальвацию рубля и нестабильность финансовых рынков.

Дальнейшее падение российской валюты в случае ужесточения санкций назвали угрозой 34% респондентов. Почти столько же - 35% - заявили, что негативный эффект окажут ограничения на поставку в Россию товаров и технологий.

Еще 31% назвали ключевым риском ограничения на валютные операции госбанков.

В том санкции будут расширены в ближайшие полгода не сомневается никто из тысячи опрошенных бизнесменов. Примерно половина считают такой сценарий "очень вероятным", а оставшиеся - просто "вероятным".

Так или иначе весь бизнес уже столкнулся с ограничениями на поставку или компонентов, или технологий, отмечает член генсовета "Деловой России" Михаил Левчук. "Мы все в этом котле варимся с 2014 года. Кто-то более успешно, кто-то менее. Кто-то вышел из бизнеса, кто-то адаптировался и нашел других поставщиков", - констатирует он.


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