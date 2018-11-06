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Минское «Динамо» в гостях победило «Сочи»

  • 6.11.2018, 22:34
Фото: ХК "Динамо-Минск"

Минчане победили российскую команду со счетом 2:1.

Минское "Динамо" на выезде победило "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1, передает pressball.by.

Победную шайбу не без доли везения забросил финский форвард "зубров" Теему Пулккинен.

Минчане с 16 набранными очками идут последними в таблице "Запада".

СОЧИ — ДИНАМО Мн — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

СОЧИ: Шикин (Барулин); Воробьев — Щитов, О`Делл — Росен — Рахимуллин; Йокипкка — Ю.Александров, Полунин — Калетник — Шмелев; Рыков — Д.Александров, Хлопотов — Точиский — Акмальдинов; Мусин — Будкин, Алтыбармакян — Томилин — Беляев.

ДИНАМО Мн: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Хенкель, Хауден — Казионов — Пулккинен; Лисовец — Знахаренко, А.Костицын — С.Костицын — Когалев; Хохлов — Осипов, Китаров — Ковыршин — Степанов; Евенко — Литвинов, Дроздов — Волков — Артемов.

ШАЙБЫ: 1:0 — Шмелев (Александров, 7.04 — мен.). 1:1 — Ковыршин (Лисовец, 12.26 — бол.). 1:2 — Пулккинен (21.05 — бол.).


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