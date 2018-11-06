Минское «Динамо» в гостях победило «Сочи»
- 6.11.2018, 22:34
Минчане победили российскую команду со счетом 2:1.
Минское "Динамо" на выезде победило "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1, передает pressball.by.
Победную шайбу не без доли везения забросил финский форвард "зубров" Теему Пулккинен.
Минчане с 16 набранными очками идут последними в таблице "Запада".
СОЧИ — ДИНАМО Мн — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
СОЧИ: Шикин (Барулин); Воробьев — Щитов, О`Делл — Росен — Рахимуллин; Йокипкка — Ю.Александров, Полунин — Калетник — Шмелев; Рыков — Д.Александров, Хлопотов — Точиский — Акмальдинов; Мусин — Будкин, Алтыбармакян — Томилин — Беляев.
ДИНАМО Мн: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Хенкель, Хауден — Казионов — Пулккинен; Лисовец — Знахаренко, А.Костицын — С.Костицын — Когалев; Хохлов — Осипов, Китаров — Ковыршин — Степанов; Евенко — Литвинов, Дроздов — Волков — Артемов.
ШАЙБЫ: 1:0 — Шмелев (Александров, 7.04 — мен.). 1:1 — Ковыршин (Лисовец, 12.26 — бол.). 1:2 — Пулккинен (21.05 — бол.).