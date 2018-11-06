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Глава миссии МВФ: В Беларуси самый медленный рост экономики в регионе

  • 6.11.2018, 23:04

Луканомика становится все более неэффективной.

С 1995 по 2007 годы Беларусь была второй по темпам роста страной в регионе. Потом темпы роста резко замедлились. За последние 10 лет Беларусь вышла из лидеров и стала страной, которая растет медленнее всего, передает «Радыё Свабода».

С 2010 по 2017 год экономика Беларуси прирастает всего на 1,5% (снижение с 7,5% до 1,5%). Система становится все более неэффективной - такую оценку экономике дал Жак Миньян, глава миссии МВФ в Беларуси, на Октябрьском экономическом форуме.

«Крыть крышу нужно, когда погода хорошая - таков наш основной тезис. Но сохраняется внешняя уязвимость. Экспорт сильно концентрированный. Три важнейшие партнера оттягивают на себя 60% внешнего рынка.

Один из этих рынков, Россия, в общем составляет 40% экспорта. Беларусь существенно зависит и от субсидируемого импорта энергоносителей из России. Мы предполагаем, что в 2018 году все эти субсидии составят 10% ВВП - это очень много», - сказал глава миссии МВФ в Беларуси.

В Беларуси высокий уровень долларизации. Государственный долг не очень высокий, но он существенно вырос. Причем 90% займов - в иностранной валюте. А валютный займ сложнее рефинансировать. 6% ВВП будет направляться на обслуживание государственного долга - это много, отметил Жак Миньян.

«Главная задача государственной политики - повышение уровня жизни. По средним доходам Беларусь не соответствует даже темпом роста доходов в России (которые существенно снизились), а о Евросоюзе нечего и говорить», - сказал глава миссии МВФ.


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