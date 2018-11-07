Фотофакт: Космос «улыбнулся» землянам 3 7.11.2018, 9:18

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Телескоп Hubble запечатлел «космический смайл».

Астрономы NASA запечатлели в космосе структуру, которая похожа на улыбающийся смайлик из двух светящихся желтых шаров и дуги в виде рта, сообщает vokrugsveta.ua.

«Нижняя, дугообразная галактика имеет форму, которая характерна для гравитационного линзирования. Ее свет прошел около массивного объекта в пути к нам, в результате чего он стал искаженным и растянутым», — объяснили астрономы NASA.

Когда звезды рождаются, они выходят из гигантских облаков газа, так называемых звездных питомников. Со временем эти питомники становятся нестабильными, уступая гравитационным силам, пока они не станут своего рода «семенами», которые порождают новые звезды.

Изучая жизни других галактик, можно пролить свет на то, как газ превращается в гигантские звезды. Именно это искал Hubble, когда он наткнулся на симпатичное маленькое лицо в области неба, богатом звездными питомниками. Для повышения качества изображения сотрудники NASA увеличили разрешение снимка с широкополосной камеры Wide Field Camera 3.

Анализируя светимость, размер и скорость образования молодых звезд на подобных изображениях, исследователи NASA надеются лучше понять, как звезды формируются в холодных уголках Вселенной.