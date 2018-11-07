Что можно установить в Беларуси вместо памятников Ленину 17 7.11.2018, 14:05

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Фото: komkur.info

Беларусь – единственная из стран на постсоветском пространстве, где не было полноценной десоветизации.

До сих пор в мире остается несколько тысяч памятников Ленину и бесчисленное количество его же бюстов. Почти все они сконцентрированы на пространстве бывшего Советского Союза, однако Ильич встречается повсюду: от Антарктиды до Шпицбергена и от Лас-Вегас до Зимбабве. Беларусь – единственная из стран на постсоветском пространстве, где не было полноценной десоветизации.

Но несмотря на это, за последние 27 лет количество памятников Ленину уменьшилось на треть. Ко Дню Октябрьской революции «Белсат» попытался найти их все и предлагает альтернативные памятники в белорусских городах.

В Минской области много городов и местечек, где сохранилось эхо советской эпохи, но нет изображений уроженцев, который добились успеха не только в Беларуси, но и за границей. Кому же следует установить памятники?

• Борисов

Кому: Сигизмунд Август. Почему: Именно он наделил город Магдебургским правом.

Кому: Станислав Август Понятовский. Почему: Достоин памяника хотя бы за то, что дал городу герб, который используют до сих пор.

• Столбцы

Кому: Ивонка Сурвилла. Почему: госпожа Ивонка – председатель Рады БНР, художница, известная общественно-политическая деятельница, родившаяся именно здесь.

Кому: Залман Шазар. Почему: Третий президент государства Израиль, которому нужно поставить памятник не только в Столбцах, а еще и в Мире, ведь у башен знаменитого замка он родился, а в Столбцах жил.

• Жодино

Кому: Богуслав Радзивилл. Почему: Основал местечко, которое первоначально называлось Богуслав Поле, а позже – Жодин.

• Узда

Кому: Моше Файнштейн. Почему: Лидер евреев США, один из известнейших раввинов ХХ в., который родился в Узде.

Брестская область

• Брест

Кому: Лев Сапега. Почему: Знаменитый государственный деятель ВКЛ. Королевский секретарь и подканцлер, который жил в Бресте, где и умер.

• Барановичи

Хаим Савицкий

Кому: Хаим Савицкий. Почему: Художник, который более известен в Израиле, чем на родине. Родился в Барановичах.

• Ружаны

Кому: Владиславу IV Ваза. Почему: Король и великий князь, который придал Ружанам герб и Магдебургское право. После чего там появился Ружанский дворец.

Витебская область

• Витебск

Кому: Юдель Пэн. Почему: Белорусский художник-живописец, основавший в Витебске частную школу рисования и живописи.

• Орша

Кому: Лев Мацкевич. Почему: Белорусский архитектор, который составил генеральный план Орши, Полоцка и Москвы.

• Полоцк

Мери Антин

Кому: Мэри Антин. Почему: Американская писательница и активистка за права мигрантов, родилась в Полоцке.

Гомельская область

• Гомель

Кому: Михаил Жизневский. Почему: Кавалер ордена героев Небесной сотни, стал одной из первых жертв во время Евромайдана в Киеве. Герой Украины.

• Речица

Кому: Митрофан Довнар-Запольский. Почему: Белорусский историк, фольклорист и этнограф, автор более 150 работ об истории Киевской Руси.

• Мозырь

Кому: Яков Кенигсберг. Почему: Белорусский ученый, иммунолог. Доктор биологических наук, профессор.

Гродненская область

• Гродно

Кому: Юзеф Иодковский. Почему: Исследователь Старого и Нового замков в Гродно, основал историко-археологический музей.

• Лида

Кому: Гедимин. Почему: Великий князь литовский, по его приказу построили Лидский замок.

• Новогрудок

Бюст Игнату Домейко у главного здания Чилийского университета

Кому: Игнатий Домейко. Почему: Участник Ноябрьского восстания 1830-1831 гг.. Ученый, реформатор, геолог, минералог, мемуарист из Новогрудка.

Могилевская область

• Могилев

Кому: Отто Шмидт. Почему: Руководил знаменитыми арктическими экспедициями в советское время.

• Шклов

Кому: Михаил Гузиков. Почему: Усовершенствовал белорусский народный инструмент брусочки, из чего и получился современный ксилофон.

• Мстислав

Кому: Михаил Ткачев. Почему: Белорусский археолог, историк и доктор исторических наук.

В Беларуси больше всего памятников Ленина сохранилось в Минске – 16. Но в начале 1990-х первенство было в Бобруйске – 22 памятника. До октября 2018-го дожили только восемь из них. Всего же у нас было 600, а осталось 400 Лениных по всей стране. Правда, эти сведения без учета бюстов вождю мирового пролетариата, стоящие во дворах государственных предприятий и в последнее время балансируют на грани выживания, собственно, как и идея мировой революции.