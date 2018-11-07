В каком возрасте белорусы чаще всего остаются без работы 7 7.11.2018, 16:09

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Фото: bymedia

Большинство безработных по-прежнему составляют мужчины.

На начало октября нынешнего года каждый пятый безработный (22,5%) — из числа молодежи (в возрасте от 16 до 30 лет), пишет tut.by.

Мужчины чаще всего оказываются в числе безработных в возрасте от 45 до 49 лет, женщины чаще всего теряют работу в возрасте от 35 до 39 лет.

Напомним, недавно Белстат посчитал, сколько работников в Беларуси уволили предприятия за первые 9 месяцев этого года. Как оказалось, 552 тысяч работников были уволены, а трудоустроили — почти на 38,3 тысячи меньше.