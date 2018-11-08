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В Беларуси хотят узаконить крепостное право

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  • 8.11.2018, 9:08
  • 4,147
Источник: caricatura.ru

Некоторые особенности «поправок» в Трудовой кодекс.

Осенью в Беларуси может быть принят новый Трудовой кодекс, в который войдут и декреты Лукашенко №5 и №29.

Председатель Белорусского независимого профсоюза (БНП) Николай Зимин считает, что это будет «худший Трудовой кодекс в цивилизованном мире».

В чем суть готовящихся изменений в Трудовом кодексе? На вопросы Charter97.org отвечает заместитель председателя БНП Юрий Швец:

- Трудовой кодекс Беларуси не нуждается ни в каких «поправках». Напротив, власти нуждаются в том, чтобы его исполнять.

В реальности мы же видим обратную ситуацию: вместо того, чтобы выполнять трудовое законодательство, государство в лице его правителя, придумывает какие-то новые, подзаконные, документы. А теперь, чтобы придать им видимость закона, идет и дальше, обязывая «депутатов» принять новый Трудовой кодекс.

Все эти декреты, поправки, указы ничего хорошего белорусам не принесли – только ограничения и ужесточения. Теперь всю эту «бумажную массу» включают в Трудовой кодекс. Что это будет за «кодекс»? Я считаю, что это – ненормально. Свод законов на наших глазах превращается в абсурд.

- Расскажите подробнее о декретах Лукашенко, которые хотят включить в Трудовой кодекс. В чем их главная опасность?

- Декрет №29 – это о трудовых контрактах. Декрет №5 – о трудовой дисциплине. В ее, так сказать, понимании одним человеком.

В Трудовом кодексе нормы дисциплины и так предельно ясно прописаны. И надобности в их «корректировке» декретами Лукашенко нет никакой.

Тем более, что эти «корректировки» будут происходить в самую худшую для рабочих сторону. Если в кодекс добавить декрет №29, то он фактически отменит все виды трудовых договоров, кроме краткосрочных контрактов, которые уже стали главным «бичом» для рабочих. Бессрочные трудовые договора на практике будут аннулированы.

То же самое можно сказать и про декрет №5 о дисциплине. В Трудовом кодексе дисциплинарная часть подробно расписана и не нуждается в дополнениях. Пользуйтесь, как положено, тем, что есть!

Про декрет №5 хочу добавить еще один важный момент. Он позволяет лишить человека на год всех премиальных и всех доплат. Это же чушь абсурдная! За мельчайшее отступление от правил работника оставляют без аванса на такой длительный срок. Человек где-то немного ошибся – и его лишают на целый год выплат. По сути, после включения этого декрета в новый Трудовой кодекс для белорусов узаконят бесплатный труд в течение целого года.

Что это за абсурд? Ни в одной стране нет такого, чтобы рабочих наказывали авансом на год вперед. А вдруг этот человек через месяц подвиг совершит? А на нем уже «висит» годовое наказание.

Во всех выступлениях Лукашенко говорит, что у нас якобы «социальное государство» и «самый хороший народ». А на деле для этого «хорошо» народа вводятся все более «жесточайшие» нормы труда. Нормальному человеку это трудно объяснить.

- Можно ли говорить, что «депутаты» собираются узаконить в Беларуси принудительный труд?

- Я бы даже сказал, что этими «поправками» будет узаконено крепостное право. Краткосрочные контракты – это главная составляющая бесправной системы в Беларуси. Те, кто работают по контрактам, не имеют никаких трудовых и гражданских прав.

Рабочие на сегодняшний день полностью зависимы от нового помещика. Это крепостное право в его классическом виде. Рабочий не может даже слова сказать начальству – его постоянно шантажируют этим контрактом.

Вернемся к «пресловутому» декрету №5: на практике по нему работника лишают на весь год любых выплат не просто за мельчайшую провинность – но и по вымышленным причинам, за то, что просто «не понравился» начальству. Человек целый год будет выполнять ту же работу без значительной доли оплат. То есть, часть своего времени в течение года он будет трудится бесплатно – по прихоти «помещика».

Труд должен обогащать – физически и духовно. Когда-то Дарвин говорил, что труд сделал из обезьяны человека. Сейчас, при таком подходе, как у белорусских властей, это работает в обратную сторону: труд превращает нас из людей в обезьян.

- НБП – крупнейший из негосударственных профсоюзов в Беларуси. У вас есть ячейки на таких важных предприятиях «Беларуськалий», «Нафтан», «Гродно Азот», «Белшина»? Какие настроения у рабочих на гигантах промышленности? Готовы ли они бороться за свои права?

- Я давно работаю в профсоюзе на Мозырском НПЗ и каждый день вижу недовольство людей. Но хотелось бы увидеть больше: не просто возмущение, но и готовность к организованным действиям.

- «Коллективные действия доказали свою эффективность год назад, когда власти пытались принять закон о «тунеядцах», - так высказался ваш коллега Николай Зимин. Что вы думаете по этому поводу?

- Я сам принимал участие в протестах 2017 года из-за декрета о «тунеядцах». К сожалению, на улицы вышли далеко не все, кто мог повлиять на ситуацию в стране. Критической массы хватило только для заморозки декрета, но не для более серьезных перемен.

Люди должны понять, что все происходящее касается их напрямую. И когда на улицы выйдет не 3% жителей городов, а гораздо больше – тогда перемены станут возможными.

В трудовой сфере с белорусами ежедневно происходят вопиющие вещи. На самом деле, то, что творится на рабочих местах – это просто ужас. Здесь и хамство, и бесправие, и увольнения, и невыплаты зарплат. Пока к активным действиям из-за этого готовы только единицы. Слава Богу, что они есть.

Ведь когда-то в течение 80 лет никто не верил, что развалится Советский Союз. А это произошло в считанные дни. А до этого сотни лет никто не верил, что рухнет Российская империя. Поэтому – все возможно.

Надеюсь, что у нашего народа хватит воли для того, чтобы трансформация произошла мирно, без «поножовщины». Чтобы перемены в стране произошли цивилизованным методом. Ведь сейчас нет «железного занавеса». Мир открыт. Мы можем многому научиться у соседей в Европе. В материальном смысле, впрочем, уже научились – осталось только обогатиться внутренне, выработать у себя европейское мышление.


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