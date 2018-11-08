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Расмуссен: Возможен рост оппозиционных сил, которые противостоят властям в Минске

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  • 8.11.2018, 9:25
Андерс Фог Расмуссен

Беларуси нужны реформы и демократия.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью «Польскому радио» заявил, что Альянс и ЕС при условии проведения реформ, готовы в перспективе принять Беларусь в свои ряды.

По мнению Расмуссена, Беларуси стоит брать пример с Украины и Грузии. Он считает, что Беларусь пока не является демократическим государством.

«Вполне возможен рост оппозиционных сил, которые могли бы оказать противостояние властям в Минске, и это единственный путь двигаться вперед», — считает бывший генсек НАТО.

«Нет сомнений в том, что Путин будет оказывать давление на Беларусь. Мы уже видели, как Россия подталкивает белорусские власти разместить в стране базы и обеспечить присутствие российских сил в Беларуси на постоянной основе», — заявил Расмуссен.

Он также считает, что Беларусь могла бы в будущем сыграть очень важную роль, как буфер между Европой и Россией.

«Однако в ЕС и НАТО есть интерес к включению Беларуси в наши ряды. Однако, конечно, чтобы сделать это в полной мере, Беларуси нужны реформы и демократия», — отметил Расмуссен.


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