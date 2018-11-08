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Проклятье «Адмирала Кузнецова»

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  • Вадим Жартун, Росбалт
  • 8.11.2018, 9:40
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Оно распространяется по России все шире и шире.

Последнее происшествие с авианосцем «Адмирал Кузнецов» заставляет задуматься о его драматичной истории: с момента закладки его буквально преследуют неприятности. Да, с кораблями случается всякое, но такое количество ЧП определенно приводит к мысли о том, что на российском авианосце лежит проклятье.

И, вместе с тем, в происходящем с «Адмиралом Кузнецовым» нет вины потусторонних сил. Все дело в двух странах: той, в которой он был построен, и той, которой сейчас принадлежит.

Заложенный в последнее десятилетие СССР авианосец, как сложный социально-технический объект, несет на себе печать проблем, с которыми столкнулась умирающая страна. Корабль оказался плох изначально: по замыслу, по конструкции, по исполнению.

Сейчас на это накладываются проблемы Российской Федерации, которая докатилась до терминальной стадии своей государственности гораздо быстрее СССР — менее чем за 30 лет.

Поддерживать в боеспособном состоянии отличный авианосец очень дорого. Плохой — еще дороже. Но проблема не только в деньгах. Еще для этого нужен квалифицированный персонал и развитая инфраструктура. Со всем этим сейчас есть проблемы.

Развал инфраструктуры виден уже невооруженным глазом: рушатся мосты, горят торговые центры, разрушаются железные дороги, люди гибнут там, где такого в принципе быть не должно.

Бюджет РФ на 2019 год, в котором расходы на науку и образование составляют 1/7 от расходов на силовиков, четко дает понять: качественного образования, а значит, квалифицированных кадров, не будет.

Однако расходы на силовиков все-таки высоки — 5,4 трлн рублей в год. Этого достаточно, чтобы оборонная отрасль процветала, несмотря ни на что. И, тем не менее, это не так: ключевые предприятия оборонной отрасли либо уже банкроты, либо находятся в кризисе.

Причина этого проста: пока вся российская политическая элита имеет на Западе недвижимость, семьи, яхты и банковские счета, реальная обороноспособность РФ им не нужна или даже опасна.

Для удержания власти достаточно росгвардейцев, умеющих орудовать дубинками и готовых стрелять по безоружной толпе. А толпе для подпитки национальной гордости можно показывать мультфильмы, картинки и макеты грозного оружия, «не имеющего аналогов в мире».

Поэтому оборонка превратилась просто в удобный инструмент распила госбюджета и деградирует вместе со всей страной. Естественно, первыми от этого страдают наиболее сложные объекты, не критичные с точки зрения возможности возникновения массовых беспорядков.

Проблема в том, что скоро такие объекты закончатся и «проклятье Адмирала Кузнецова» начнет распространяться все шире и шире, затрагивая электростанции, системы водоснабжения, железные дороги, авиацию и так далее. А это уже, увы, чревато человеческими жертвами.

Вадим Жартун, Росбалт


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