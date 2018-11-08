Принц Чарльз заявил, что не будет вмешиваться в политику, когда станет королем 1 8.11.2018, 10:59

Наследник британской короны будет действовать строго в рамках Конституции.

Принц Чарльз заявил в эксклюзивном интервью Би-би-си, что прекратит высказываться на общественно-политические темы, когда станет королем.

Принц Уэльский не одно десятилетие публично выступает на такие темы, как охрана окружающей среды. Известно также его (весьма нелестное) мнение о современной архитектуре. И он не раз обращался к членам правительства по волнующим его вопросам, что многими воспринималось как вмешательство в компетенцию министров.

В приватных разговорах, если верить пересказам его собеседников, он допускал и более откровенные высказывания, например, в 2014 году якобы сравнил Владимира Путина с Гитлером (официально факт произнесения этих слов никогда не подтверждался).

Британские монархи старательно избегают любых сколько-нибудь спорных или неоднозначно воспринимаемых высказываний.

В документальном фильме Би-би-си, выходящем в эфир по случаю его скорого 70-летнего юбилея, наследник британского трона подчеркнул, что в качестве монарха он будет обязан действовать в рамках «конституционных параметров».

Чарльз отметил, что он и в качестве наследного принца никогда не выступал в поддержку ни одной из политических партий.

Вместе с тем, заметил он, «жизненно важно помнить, что в каждый момент времени есть место лишь для одного суверена, а не двух. Поэтому в качестве суверена нельзя быть таким же, как принц Уэльский или наследник».

На вопрос, будет ли его общественная деятельность продолжаться и после восхождения на престол, Чарльз ответил: «Нет, не будет. Я не настолько глуп. Я осознаю, что быть сувереном — это совершенно отдельное дело. Поэтому конечно же, я в полной мере понимаю, как это будет функционировать».

Авторы фильма «Принц, сын и наследник: Чарльзу 70 лет» получили эксклюзивный доступ к принцу Уэльскому на протяжении года. Принцу Чарльзу исполняется 70 лет 14 ноября.