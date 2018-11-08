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Фотофакт: Католики Слуцка прошли с факелами по городу

  • 8.11.2018, 11:29

В процессии участвовали сотни человек.

Более 200 человек участвовали в крестном ходе вечером 7 ноября по улицам Ленина, Чехова и Зеленой. Шествие началось у костела и после более чем двухкилометрового круга там же и завершилось, сообщает «Курьер».

По пути верующие сделали 14 остановок для молитв, чтобы вспомнить все крестные страдания Господа (14 страстей Христовых). Миссионеры рассказывали о значении каждого их этих этапов и о том, как это связано с повседневной жизнью верующих. Как эту жизнь улучшить благодаря Христу. Говорили про заботу о здоровье, о родителях и детях.

В соответствии с этапами хода крест поочередно несли родители своих детей, пожилые люди, представители педагогических и медицинских профессий и т. д. По пути прихожане пели церковные песни.

Такой крестный ход прошел в Слуцке впервые с тех пор, как 26 лет назад была образована католическая община.

В крестном ходе участвовали миссионеры Конгрегации Святейшего Искупителя (Редемптористы, католическая мужская монашеская конгрегация).

На пороге костела после завершения хода они поблагодарили всех.


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