Ученые рассказали о влиянии генетики на продолжительность жизни

Ученые рассказали о влиянии генетики на продолжительность жизни5
- 8.11.2018, 14:43
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Развеян еще один миф.
Американские генетики, проанализировавшие родословную 400 миллионов человек, пришли к выводу, что продолжительность жизни обусловлена генетически не более чем на 10%, сообщает «Вокруг света».
Корреляция между продолжительностью жизни у родственников действительно существует, однако она объясняется по большей части не общими генами, а похожим образом жизни и местом проживания. Эту гипотезу подтверждает тот факт, что показатели продолжительности жизни чаще совпадают не у кровных родственников (например, братьев или сестер), а у супругов.
Ученые отмечают, что в случае супругов это объясняется не только похожими условиями жизни, но и положительной ассортативностью — склонностью людей выбирать партнеров, похожих на себя.