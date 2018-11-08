Ученые рассказали о влиянии генетики на продолжительность жизни 5 8.11.2018, 14:43

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Развеян еще один миф.

Американские генетики, проанализировавшие родословную 400 миллионов человек, пришли к выводу, что продолжительность жизни обусловлена генетически не более чем на 10%, сообщает «Вокруг света».

Корреляция между продолжительностью жизни у родственников действительно существует, однако она объясняется по большей части не общими генами, а похожим образом жизни и местом проживания. Эту гипотезу подтверждает тот факт, что показатели продолжительности жизни чаще совпадают не у кровных родственников (например, братьев или сестер), а у супругов.

Ученые отмечают, что в случае супругов это объясняется не только похожими условиями жизни, но и положительной ассортативностью — склонностью людей выбирать партнеров, похожих на себя.