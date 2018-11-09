Бывший госслужащий: Беги, Александр Григорьевич, у дверей стоят те, что тебя вынесут! 6 9.11.2018, 22:27

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Чтобы госаппарат омолодился, Лукашенко сам должен уйти.

Лукашенковцы задумались об… омоложении. О серьезном намерении омолодить кадровый резерв страны заявила глава администрации Лукашенко Наталья Кочанова. По рекомендациям председателей областных и других исполкомов, должна быть создана база перспективных молодых людей, которые могли бы работать в государственных органах, пишет «Белсат».

«Я для себя сделала четкий вывод, какими качествами должен обладать человек. Это ответственное отношение к тому делу, которое ему поручили; он должен быть честным и порядочным и уметь работать с людьми, относиться к ним по-хорошему. Сегодня он председатель райисполкома. Но он уже поработал заместителем. Мы видели, как он умеет работать с людьми, принимать решения, брать на себя ответственность», – говорит Наталья Кочанова, глава администрации Лукашенко.

С нами на видеосвязи из Минска бывший работник администрации Лукашенко Александр Пласковицкий:

«Аппарат обновляется регулярно, но подают это под новым соусом: то говорят, что сокращают, то говорят, что омолаживают. Я смотрел эту передачу на ОНТ. Создает необычное впечатление! Мужчина, похожий на графа Дракулу, и дамочка, похожая на графиню Баторий, говорили: нам нужна новая кровь! Интересно, молились на ночь белорусы, чтобы такое смотреть? […]

Я сегодня для себя посчитал: из 12 высших должностных лиц – практически все пенсионеры. А три непенсионера – предпенсионного возраста. И средний возраст этих высших должностных лиц – 62,5 года. Да, наш аппарат регулярно обновляется, омолаживается, но, если посмотреть, что случилось за последние 24 года, то будет понятно, что после всех этих омолаживаний аппарат становился только старше и старше. Долгосрочная тенденция такова: вместе с нашим «президентом» стареет и госаппарат. Чтобы госаппарат омолодился, для этого должен в первую очередь «глава государства» на себя примерить те мерки, которые он примеряет на других. […]

Если бы меня сейчас спросил «президент», я бы ему сказал: Беги, Александр Григорьевич, уже у дверей стоят те, что тебя вынесут!»