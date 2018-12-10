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Какие «тайны» скрывает Лукашенко

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  • 10.12.2018, 8:35
  • 12,895

Диктатор за время своего правления не раз вызывал вопросы у СМИ.

Издание grodno24.com опубликовало некоторые из них.

Тайна рождения

Лукашенко рос без отца и поэтому тема отцовства для него, пожалуй, самая щекотливая. Фамилия у него по матери, а вот про отца никто точно ничего не знает.

О матери правителя — Екатерине Трофимовне Лукашенко — известно немногое. Она родилась в Могилевской области, работала на Оршанском льняном комбинате, потом дояркой на ферме. Лукашенко рассказывал, что помимо традиционных в деревне мужских обязанностей он отлично освоил ручную дойку коров.

Трудный подросток

Школьные годы Лукашенко прошли на селе. Сам он признался однажды, что был трудным подростком — нарушал дисциплину и порядок и даже состоял на учете в детской комнате милиции.

— Я был трудным учеником. Признаюсь: в детской комнате милиции на учете стоял в переходном возрасте. И когда приходила женщина — капитан милиции, мне пальцем трясла — у меня сердце в пятки уходило. Хотя я был нахабистым хлопцем. То есть где-то милицию нужно подключить, чтобы директору и учителю помочь. Потому что у нас в школе вольницы выше крыши, — разоткровенничался как-то Лукашенко.

В советские годы для того, чтобы попасть на учет в детскую комнату милиции, нужно было как минимум три раза попасться на каком-то мелком хулиганстве — разбить окно, испортить государственное имущество, подраться в общественном месте или нахамить старшим.

Семейные тайны

Личная жизнь Лукашенко — тайна за семью печатями. Правитель Беларуси с 1975 года состоит в официальном браке с Галиной Лукашенко (Жолнерович), но прессе стало известно, что супруги уже давно живут раздельно. У правителя трое сыновей и семеро внуков.

Законная жена правителя (может быть, уже давно бывшая) и практически все его родственники практически никогда не общаются с прессой.

Тайный диагноз

12 января 2001 года в белорусской газете «Наша Свобода» была опубликована статья «Врачебное заключение», в которой приведено медицинское заключение врача-психиатра Дмитрия Щигельского о психическом заболевании Александра Лукашенко.

Согласно архивным материалам, на которые ссылается психиатр, в частности, амбулаторной карте, у Лукашенко еще в молодости неоднократно диагностирована мозаичная психопатия.

После публикации прокуратура возбудило против Щигельского уголовное дело по статье «клевета». Сам он успел уехать в США и, тем самым, избежал ареста.

Подпольный миллиардер

О финансовом состоянии правителя Беларуси и можно только гадать.

По сведениям WikiLeaks, состояние Лукашенко оценивается не менее чем в девять миллиардов долларов. Официальных подтверждений этим данным пока нет.

Также к услугам белорусского правителя десяток гостевых и жилых усадеб и резиденции, самой главной из которых является «Дрозды».

Лукашенко живет в доме площадью в две тысячи квадратных метров. У правителя Беларуси здесь есть свой спорткомплекс с бассейном, две бани и персональный ресторан.


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