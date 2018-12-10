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Порошенко подписал закон о разрыве договора о дружбе Украины с РФ

  • 10.12.2018, 16:38
Петр Порошенко

Непродление договора с Россией - часть стратегии окончательного разрыва с колониальным прошлым.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба главы государства, cообщает "Гордон".

Порошенко подчеркнул, что в начале 2019 года истекает очередной десятилетний срок, когда Украина должна была официально определиться, продолжать действие договора или нет. По его словам, "выбор очевиден – прекратить".

"Непродление договора с Россией следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу", – заявил глава Украинского государства.

Порошенко отметил, что договор не был расторгнут ранее ради того, чтобы использовать его положения в качестве базы для многочисленных исков Украины в международные суды и другие инстанции к России как нарушителю этого договора и норм международного права. Украина использовала все возможности этого документа в своих национальных интересах, подчеркнул президент.

Он также сообщил, что требует от Министерства иностранных дел Украины завершения работы по инвентаризации договорно-правовой базы с Россией

"Будем и впредь делать выводы о полезности тех или иных соглашений", – сказал Порошенко в комментарии после подписания закона.

По его словам, Кабинет Министров Украины должен предпринять "срочные и действенные шаги" для создания межведомственного координационного органа по формированию консолидированной претензии Украины к России за причиненные длительной вооруженной агрессией убытки.


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