Протесты во Франции: опубликован манифест «желтых жилетов» 1 10.12.2018, 19:05

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Требования протестующих разделены на политические, экономические, экологические и геополитические.

Участники акции "Желтых жилетов" во Франции опубликовали манифест с требованиями к власти. Он включает в себя 25 пунктов, документ доступен на сайте Le Libre Penseur, передает zn.ua.

Акция, начинавшаяся как стихийный протест против повышения акцизов на топливо, приобрела масштабный характер. Протесты сопровождаются вандализмом, мародерством и столкновениями активистов с правоохранителями. Количество травмированных и задержанных растет.

Несмотря на готовность правительства пойти на уступки в вопросе акциза, митингующие не прекращают ее. Теперь "желтые жилеты" разделили перечень из 25 требований на четыре категории: политические, экономические, экологические и геополитические. Протестующие требуют:

1. Созвать всенародное собрание для проведения реформы налогообложения. Законодательно запретить налоги, превышающие 25% состояния гражданина.

2. Повысить минимальные зарплату, пенсии и прожиточный минимум на 40%.

3. Создать новые рабочие места в сфере здравоохранения, образования, общественного транспорта, правопорядка и других.

4. Немедленно приступить к строительству пяти миллионов единиц доступного жилья, обеспечив снижение аренды, ипотеки и создание рабочих мест в сфере строительства. Ужесточить наказание мэрий и префектур, оставляющих бездомных под открытым небом.

5. Уменьшить размеры банков и разбить банковские монополии. Запретить банкам с вкладчиками заниматься биржевыми спекуляциями. Запретить спасение неликвидных банков за деньги налогоплательщиков.

6. Аннулировать внутренний долг.

7. При народной поддержке внести в Конституцию правки в интересах полновластия народа. Узаконить общие референдумы по народной инициативе.

8. Запретить лоббирование и схемы влияния. Запретить лицам с судимостью пожизненно занимать выборные должности, запретить занимать несколько выборных должностей по совместительству.

9. Выйти из Европейского Союза и возобновить оборот собственной валюты.

10. Прекратить практику бегства от налогов. Вернуть 80 миллиардов евро, которые 40 крупнейших компаний должны государству.

11. Прекратить дальнейшую приватизацию и вернуть в собственность государству уже приватизированное имущество, включая инфраструктурные объекты.

12. Убрать с дорог радары и камеры. По мнению активистов, они не помогают предотвратить аварии и являются завуалированным налогом.

13. Исключить идеологию из национальной системы образования и критически пересмотреть деструктивные и дискредитированные методики обучения.

14. Увеличить бюджет в четыре раза. Прописать в законах максимальное разрешенное время ожидания для юридических процедур. Упростить судебную систему. Сделать правосудие бесплатным и общедоступным.

15. Разбить медийные монополии, искоренить кумовство между СМИ и политиками. Сделать СМИ общедоступными и гарантировать разнообразие мнений. Запретить редакторскую пропаганду. Прекратить субсидии СМИ и налоговые поблажки журналистам.

16. Гарантировать гражданские свободы. Прописать в Конституции полный запрет на вмешательство государства в дела образования, здравоохранения и института семьи.

17. На законодательном уровне обязать производителей техники продлить срок годности минимум до десяти лет. Обязать их иметь в наличии запчасти.

18. Как можно быстрее запретить производство и обращение пластиковой тары и упаковки, загрязняющей окружающую среду.

19. Ограничить влияние фармацевтических компаний на систему здравоохранения. Провести всенародный съезд по реформе здравоохранения.

20. Запретить ГМО и пестициды. Запретить использование сельскохозяйственных угодий без ротации посевов.

21. Заново провести индустриализацию с целью отказа от импорта как причиняющего наибольший вред экологии.

22. Немедленно выйти из НАТО и законодательно запретить использование французских войск в агрессивных войнах.

23. Прекратить политику грабежа, военное и политическое вмешательство в дела Африки. Отдать деньги и собственность диктаторов, нажитые нечестным путем, народу Африки. Немедленно вернуть домой французские войска. Покончить с колониальной системой, которая обязывает африканские страны держать валютные запасы в центробанке Франции, которая удерживает Африку в нищете. Вести переговоры как равные с равными.

24. Прекратить поток иммигрантов.

25. Во внутренней политике обеспечить исключительное уважение к международному праву и подписанным соглашениям.

Напомним, 17 ноября во Франции вспыхнули протесты против подорожания топлива. В Париже митингующие возводили баррикады, жгли автомобили, били витрины и прибегали к столкновениям с правоохранителями и группами других протестующих. Количество раненых достигает десятков человек, задержанных – превысило 1,7 тысяч человек.

4 декабря Елисейский дворец принял решение в ближайшее время ввести мораторий на повышение налогов на топливо. Однако протестующие остались недовольны этим решением, расширили список требований и отказались прекращать акцию. Они также выступили против политики президента Эммануэля Макрона и его реформ.