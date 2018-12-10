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Кампания по борьбе со строительством под Брестом завода АКБ стала финалистом правозащитной премии

  • 10.12.2018, 19:06

Итоги престижной правозащитной премии были озвучены в Минске 10 декабря.

Кампания против строительства под Брестом аккумуляторного завода стала финалистом Национальной премии белорусских правозащитников в номинации “Лучшая правозащитная инициатива года”. Победителем признана кампания “Правозащитники против смертной казни”, передает b-g.by.

Итоги премии были озвучены в Минске 10 декабря в День принятия Всеобщей декларации прав человека.

На торжественное вручение в столицу приехали 14 активистов. На их одежде были наклейки с надписями против завода, с собой они принесли желтые шары с надписью «Жить».


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