Кампания по борьбе со строительством под Брестом завода АКБ стала финалистом правозащитной премии 10.12.2018, 19:06

Итоги престижной правозащитной премии были озвучены в Минске 10 декабря.

Кампания против строительства под Брестом аккумуляторного завода стала финалистом Национальной премии белорусских правозащитников в номинации “Лучшая правозащитная инициатива года”. Победителем признана кампания “Правозащитники против смертной казни”, передает b-g.by.

Итоги премии были озвучены в Минске 10 декабря в День принятия Всеобщей декларации прав человека.

На торжественное вручение в столицу приехали 14 активистов. На их одежде были наклейки с надписями против завода, с собой они принесли желтые шары с надписью «Жить».