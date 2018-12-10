Зонд NASA вышел в межзвездное пространство 2 10.12.2018, 23:34

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Вояджер-2 обеспечит первые в своем роде наблюдения за природой «ворот» в межзвездное пространство.

Второй раз в истории созданный человеком объект вышел в межзвездное пространство. Космический аппарат Вояджер-2 спустя 41 год путешествий покинул пределы гелиосферы, сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу NASA.

Зонд пересек внешний край гелиосферы 5 ноября.

Ранее Вояджер-1 пересек эту границу, называемую гелиопаузой, в 2012 году, но Вояджер-2, в отличие от своего предшественника, имеет рабочий инструмент, который обеспечит первые в своем роде наблюдения за природой этих ворот в межзвездное пространство.

Вояджер-2 сейчас находится на расстоянии более чем 18 млрд км от Земли. Операторы NASA до сих пор поддерживают связь с аппаратом, но информация с него стала поступать медленнее - сигнал идет целых 16,5 часов. Для сравнения, свет Солнца достигает поверхности Земли за 8 минут.

Ранее сегодня стало известно, что пробный беспилотный полет космического корабля Crew Dragon частной компании SpaceX, созданный в США для того, чтобы отказаться от услуг РФ по транспортировке астронавтов на Международную космическую станцию и с нее, отложен на 10 суток.