закрыть
11 декабря 2018, вторник, 0:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Зонд NASA вышел в межзвездное пространство

2
  • 10.12.2018, 23:34
  • 1,082

Вояджер-2 обеспечит первые в своем роде наблюдения за природой «ворот» в межзвездное пространство.

Второй раз в истории созданный человеком объект вышел в межзвездное пространство. Космический аппарат Вояджер-2 спустя 41 год путешествий покинул пределы гелиосферы, сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу NASA.

Зонд пересек внешний край гелиосферы 5 ноября.

Ранее Вояджер-1 пересек эту границу, называемую гелиопаузой, в 2012 году, но Вояджер-2, в отличие от своего предшественника, имеет рабочий инструмент, который обеспечит первые в своем роде наблюдения за природой этих ворот в межзвездное пространство.

Вояджер-2 сейчас находится на расстоянии более чем 18 млрд км от Земли. Операторы NASA до сих пор поддерживают связь с аппаратом, но информация с него стала поступать медленнее - сигнал идет целых 16,5 часов. Для сравнения, свет Солнца достигает поверхности Земли за 8 минут.

Ранее сегодня стало известно, что пробный беспилотный полет космического корабля Crew Dragon частной компании SpaceX, созданный в США для того, чтобы отказаться от услуг РФ по транспортировке астронавтов на Международную космическую станцию и с нее, отложен на 10 суток.


популярное за неделю

Мнение

Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип
Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер