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«Господин Путин, это война»

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  • 12.12.2018, 11:59
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Петр Порошенко

Президент Украины сделал заявление американскому каналу Fox News.

Президент Украины Петр Порошенко назвал войной инцидент в Керченском проливе 25 ноября, когда российская береговая охрана применила оружие для задержания трех украинских кораблей, следовавших в Азовское море. "Господин Путин, это акт агрессии. Господин Путин, это война. Это не шутки, не инцидент, и не кризис. Потому что ваши регулярные войска под российским флагом совершили нападение на украинское военное судно в международных водах. Нет никаких других объяснений", - заявил Порошенко в интервью американскому телеканалу Fox News во вторник, 11 декабря, сообщает dw.com.

Украинский президент призвал к решительной реакции мирового сообщества на случившееся. Он подчеркнул, что одних слов недостаточно, нужны дела. "В ответ на действия Путина нам необходимо действовать", - сказал Порошенко, предложив, в частности, расширить присутствие кораблей НАТО в Черном море, чтобы, как он выразился, предотвратить его оккупацию, а также захват Азовского моря.

Петр Порошенко призвал Запад ввести против России "азовский пакет санкций", а также закрыть российским судам доступ в европейские и американские порты.

Закон о разрыве дружбы с Россией вступил в силу

12 декабря в Украине вступил в силу закон о прекращении договора о дружбе с Российской Федерацией.

Он был принят Верховной радой в ускоренном порядке и подписан президентом Порошенко после инцидента с украинскими военными кораблями, пытавшимися пройти через Керченский пролив в Азовское море и силой задержанными российской береговой охраной.

Действие договора будет прекращено 1 апреля 2019 года в связи с вооруженной агрессией России в отношении Украины, которая стала нарушением этого соглашения, говорится в тексте закона. "Прекращение действия договора освобождает Украину от каких-либо обязанностей по его выполнению и не влияет на права, обязанности или правовое положение Украины, которые возникли в результате выполнения указанного договора до прекращения его действия", - подчеркивается в документе.

РФ и Украина подписали договор о дружбе в мае 1997 года, в силу он вступил 1 апреля 1999 года. По условиям документа, он автоматически продлевается каждые 10 лет, если не менее чем за полгода до истечения срока его действия стороны не заявляли о своем выходе из соглашения.


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