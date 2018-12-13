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В Беларуси у матери забрали детей, чтобы «стало легче»

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  • 13.12.2018, 8:14
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Иллюстрационное фото

Декрет Лукашенко номер восемнадцать в действии.

Местные власти в Городокском районе забрали четверых детей в приют, вместо того, чтобы помочь женщине, которая растит их одна. Функции же государства взяли на себя соседи многодетной семьи, сообщает «Белсат».

Как это – жить не дома, четверо детей Ольги Бойцовой из деревни Большое Кашо в Городокском районе уже знают. В ноябре их на полмесяца забирали в приют, так как комиссию не устроили условия детского быта.

Согласно статистике, более половины временно изъятых в приют детей позже возвращают обратно в семьи. Вот только нет статистики о переживаниях родителей и сломанной психике детей, у которых хотя и временно, но отбирают дом и семью.


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