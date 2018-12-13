У доцента юрфака БГУ отобрали курс после комментариев к Конституции 13.12.2018, 18:55

Иван Пляхимович

Иван Пляхимович показал, как в нашей стране нарушается наша же собственная Конституция.

Студенты и выпускники юридического факультета БГУ просят ректора вуза Андрея Короля помочь доценту Ивану Пляхимовичу. До 2016 года он преподавал конституционное право, потом предмет отобрали, а по факультету поползли слухи, что Пляхимович хотят уволить. Юрфаковцы считают, что на кафедре конституционного права и факультете в целом преподаватель “сталкивается с препятствиями в осуществлении своей профессиональной деятельности”, передает euroradio.by.

Текст быстро распространяется в социальных сетях. Студенты ставят лайки, делают репосты, дополняя портрет Ивана Пляхимовича воспоминаниями о работе с ним. Однако из электронного обращения и постов непонятно, с какими препятствиями сталкивается преподаватель и чем может помочь ректор.

“Уже два года есть ощущение, что он находится на грани увольнения»

"Иван Иванович — тот преподаватель, из-за которого не жалко, что я поступила на юрфак, — начинает издалека студентка четвёртого курса N. — Он вёл у нас на первом курсе конституционное право. Очень любит свой предмет, но всегда говорит: "Канстытуцыйнае права вышэй за ўсё, але каханне вышэй за канстутыцыйнае права". Помню, как однажды читал нам на улице стихи белорусских поэтов. Было видно, что он очень любит родной язык, любит нашу страну, своим поведением показывал, что хочет, чтобы всё на самом деле здесь стало лучше".

N. рассказывает, что в 2016 году Иван Пляхимович внезапно перестал вести конституционное право, и все студенты испугались, что тот уволился. Потом оказалось, что с него сняли нагрузку по основному предмету и назначили вести административно-деликтное право.

“Уже два года есть ощущение, что он находится на грани увольнения, — говорит студентка. — Преподаватели об Иване Ивановиче отзываются негативно либо просто молчат. У него были довольно специфические взгляды, поэтому поддержки со стороны коллег не много".

“Показывает, как в нашей стране нарушается наша же собственная Конституция»

В 2015 году Иван Пляхимович издал двухтомник "Комментарий к Конституции Республики Беларусь".

N. убеждена: "Все проблемы начались после появления этой книги. Точнее, когда до книг добрались ненужные, так сказать, люди. Проблемы на факультете из-за его правды.

Он не собирает никаких групп, митингов, не высказывается против власти. Но он показывает, как в нашей стране нарушается наша же собственная Конституция. Приводит разные примеры. Мы были настолько преданы предмету и преподавателю, что без всяких, знаете, как обычно бывает, принуждений, купили себе его книги. Был один экземпляр и в библиотеке юрфака, но потом его изъяли. Мы спрашивали в деканате, почему в нашей библиотеке нет книги нашего преподавателя — нам ничего не ответили. По-моему, это не просто прихоть декана или кого-то с кафедры".

Версией о том, что проблемы начались после выхода двухтомника, делятся и другие студенты.

"Если бы три года назад появилось такое электронное обращение, все бы очень удивились, — говорит студент, попросивший не называть его имя. — Ивана Ивановича считали очень строгим преподавателем. Многие студенты уходили на пересдачи. По конституционному праву были низкие оценки. Насколько мне известно, подход к оцениванию создал спорную репутацию. Когда я сдавал, такого уже не было. На моём курсе пересдавало всего три-четыре человека.

Также на лекциях он позволял себе спорные суждения. Например, у нас в Конституции есть статья, где говорится о том, что Беларусь является нейтральным государством. В то же время Беларусь является членом ОДКБ. Можно ставить вопрос: "А соблюдается ли Конституция в таком случае?". Также за всё время не было ни одного решения Конституционного суда о признании какого-либо закона или акта неконституционным, он не боялся об этом говорить”.

“Важно, чтобы в проблеме не усмотрели политический контекст»

Выпускник юрфака, адвокат Алесь Лабатый окончил БГУ семь лет назад. Строгий и принципиальный Иван Пляхимович поставил ему по конституционному праву 10 баллов — единственному на весь курс.

"К сожалению, авторство обращения мне не принадлежит, но если бы мне предложили его написать, оно было бы таким же, — говорит он. — Слухи доходят, что студентам рекомендуют не подписываться под ним. Мне кажется, важно, чтобы, после того как обращение передадут ректору, в проблеме не усмотрели политический подтекст. Раньше Иван Иванович работал на госслужбе, был заместителем директора, научным консультантом Национального центра законопроектной деятельности при президенте. Он знает Конституцию от и до, в чём нетрудно убедиться, ознакомившись с двухтомником. Автор прямо пишет о том, где законы не работают, а где, напротив, работают. Всё логично и правильно. Он честен как учёный. Конечно, кому-то это могло не понравиться”.

Не ставил оценки по звонку — студенты получали то, что заслуживали

Алесь предполагает, что проблема, скорее всего, во вполне возможных личных обидах:“Иван Иванович, например, никогда не ставил оценки по звонку, просьбе. Допустим, если студент идёт на красный диплом и ему надо завысить балл. Студенты получали то, что заслуживали. Есть люди, которые из-за него были отчислены. Иностранцы, которые толком не понимали по-русски, говорили, что он необъективно оценивает их знания. Я знаю людей, которые ходили к нему на пересдачи, злились, но сейчас подписываются под обращением, потому что годы проходят, и ты понимаешь, что не оценка была важна".

Алесь говорит, что хороших преподавателей много, а Иван Пляхимович — крутой.

"Он всегда делал упор на практику, давал понять, что объясняет теорию не для того, чтобы студенты позабавились, а чтобы понимали суть процессов, подробно разбирал со студентами моменты, связанные с изменением Конституции, — продолжает выпускник юрфака. — Очень принципиально относился к тайне голосования. Молодые студенты провоцировали, спрашивая: а законно, когда заставляют голосовать досрочно, обещая не заселить в общагу, если не проголосуешь? Он отвечал: "С точки зрения Конституции — нет". Он не оценивал политическую ситуацию, просто говорил честно, как есть. А ещё умел в трёх предложениях передать суть сложных материй конституционного права.

Даже допустить не могу, что проблемы Ивана Ивановича связаны с его методикой преподавания или, допустим, какой-то завистью со стороны коллег. Хотя был один случай, когда я учился в магистратуре. Он дал нам домашнее задание написать, как можно усовершенствовать юридическое образование. Проверив работы, предложил оформить это в предложение и подать на учёный совет. Я всем этим и занимался, а потом один из преподавателей говорил мне, мол, такое ощущение, что все предложения взяты из какой-то научной книги. Их, к слову, так никто и не принял”.

Почему обращение появилось только сейчас?

Двухтомник Ивана Пляхимович вышел в 2015 году, нагрузку по конституционному праву с него сняли в 2016-м. Почему обращение появилось только сейчас?

"Ивану Ивановичу предлагали уволиться раньше, но он не хочет. Год назад студенты уже пытались собрать подписи в его поддержку, ходили по общежитию. Предполагаю, им намекнули, что могут быть проблемы с заселением. Те, кто учился в госвузах, знают, что такое бывает. Наверное, появившееся обращение — попытка повлиять на ректора, когда у Ивана Ивановича будет заканчиваться контракт, чтобы тот задумался, какой классный преподаватель работает в БГУ".

Еврорадио несколько раз попыталось связаться с руководством кафедры конституционного права. Лаборант сообщила, что заведующий кафедрой в отпуске. Что касается препятствий, с которыми якобы сталкивается на факультете Иван Пляхимович, она говорит: "Лично я не вижу ничего такого".

“Кто-то из родителей мог пожаловаться»

Доцент кафедры Теории государства и права, кандидат юридических наук Александр Пилипенко вспоминает, что на двухтомник Ивана Пляхимовича обратил внимание какой-то чиновник: "Как мне рассказывали, в своей работе Иван Иванович напомнил, что институт президентства с точки зрения власти должен выражаться через народ. Кому-то это не понравилось, начались проблемы. Но у меня есть куда более радикальные статьи, которые тоже можно раздуть”.

Коллега Ивана Пляхимовича думает, что кто-нибудь из родителей студентов мог пожаловаться на то, что преподаватель затягивает с приёмом зачётов и экзаменов:

“Мог спрашивать одного студента три часа и не поставить оценку. Предмет он свой знает отлично, вопросов нет. Ни один человек, который не разбирается в Конституции, не напишет такой труд. Я не слышал, чтобы Ивану Ивановичу не хотели продлить контракт. Думаю, ему просто тяжело, как любому человеку, когда забирают что-то родное. А конституционное право для него родной предмет. Что касается слухов, то слухи в науке — это хуже, чем Ватикан и церковь со своими интригами”.

Декан юрфака: “Я не принимаю таких решений»

"Я не видел никакого обращения, — уверяет декан юрфака БГУ Сергей Балашенко. — У нас обо всех преподавателях студенты отзываются прекрасно. А ещё любой студент может зайти к декану, заведующему кафедрой или преподавателю и задать вопрос. Ко мне ни один студент не обращался, поэтому разговор получается беспредметный".

Почему Иван Пляхимович больше не преподаёт конституционное право? Плохой преподаватель?

"Ни с чем подобным я не знаком, — говорит декан факультета. — Спросите у него самого. Нагрузка распределяется не деканом и не ректором, а кафедрой — в зависимости от учебного процесса. Безусловно, всегда учитывается и желание, и квалификация, и возможности. Это рядовой вопрос. Я сегодня читаю один курс, если необходимо — завтра другой. Я обязан быть готов".

Собираются ли увольнять Ивана Пляхимовича?

"Я не принимаю подобных решений", — уклончиво отвечает декан.

“Чтоб иметь недоброжелателей среди начальников, достаточно дружить с правдой”

Доцент знает об обращении в ректорат и больше всего переживает о его возможных последствиях.

“В моих условиях можно и надежду терять, и испытывать недостаток вдохновения. Когда прочитал, на глазах едва не появились слёзы, — рассказывает Еврорадио Иван Пляхимович. — Подумал, что не зря это было, есть, может, что-то ещё и будет, раз такое пишут. Конституционное право я не преподаю уже два года. До этого вёл его более десяти лет. Это предмет, которому я учился, защищал диссертацию, писал научные труды. У меня его забрали, но причин не объяснили.

Выпускники и студенты очень тесно связывают меня с моим предметом. И раз я его уже не веду, понимают, что взаимопонимания на факультете нет. Чтоб иметь недоброжелателей среди начальников, достаточно дружить с правдой. Вот и всё, если кратко описать эту непростую ситуацию. Но надо бороться.

Административно-деликтное право, которое преподаю теперь, не мой профильный предмет. Я не ухожу из университета, потому что получаю удовлетворение от работы со студентами. Всегда думал о том, чтобы мои лекции были полезными и вдохновляющими. Иногда старые знакомые спрашивают, преподаю ли я ещё в БГУ. Когда говорю, что да, начинают вспоминать фамилии руководителей. Я говорю, что работаю не на них, а на студентов. Это они мои наниматели.

- Есть ощущение, что вас выживают с факультета?

"Да, я это ощущаю. Вся жизнь — борьба, я не в простых условиях всегда по жизни, и, наверное, так бывает с каждым человеком, у которого есть своя позиция, свои принципы, которые защищаешь, — продолжает Иван Пляхимович. — Сейчас ситуация усложнилась с факультетскими начальниками. Политических причин для разногласий нет. Во всяком случае, это далеко не на первом плане. Я на занятиях больше думаю про студентов, чем про вопросы государства. На факультете, возможно, кто-нибудь хотел бы подать проблему в политической окраске, но на самом деле, нет. Это конфликт человека, который хочет что-то делать, совершенствовать, менять в учебном процессе, и теми, кто привык долго занимать свою должность. Вот и всё. Кто из нас белый, а кто чёрный — пусть решают люди".