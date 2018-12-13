В Гродно объявили карантин из-за бешеных котов 1 13.12.2018, 21:37

Карантин объявлен на двух улицах города.

На двух улицах Гродно объявили карантин, причиной которого стали бешеные бездомные коты. Об этом БелТА рассказал заместитель главного ветеринарного врача Гродно Дмитрий Гайда.

Карантинные мероприятия будут проводиться на улице Девятовка и на проспекте Янки Купалы. О мёртвом коте под балконом жилого дома на проспекте Янки Купалы сообщил неизвестный. Лабораторные исследования показали, что животное было больно бешенством.

Также больным обнаружился кот, которого, вероятно, сбил автомобиль на улице Девятовка. Кстати, перед тем очевидцы обращали внимание на странное поведение животного.

В настоящее время в очагах инфекции проводится внеплановая вакцинация домашних животных на базе ЖЭСов. Выясняются люди, которые могли контактировать с бешеными животными, и непривитые домашние питомцы — за такое нарушение владельцу грозит штраф.

Кстати, с начала года в Гродно зафиксировано семь случаев бешенства. Последний раз такое количество фиксировалось в 2013 году.