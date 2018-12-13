В Саратове школьники жестоко избили 20-летнюю белоруску 10 13.12.2018, 22:20

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Фото: pixabay.com

Подросткам не понравились ее татуировки.

В центре Саратова, в торговом комплексе «Манеж», двое подростков избили девушку из Беларуси из-за ее внешности, сообщает портал 4vsar.ru. Сейчас девушка в больнице.

Вечером 12 декабря двое несовершеннолетних, ученики 8 классов средней школы №66 города Саратова стали цепляться к 20-летней гражданке Беларуси. Школьникам не понравилась ее внешность: девушка выделялась своими татуировками и пирсингом.

В результате школьники жестоко избили девушку, она госпитализирована. Случаем занимается полиция.