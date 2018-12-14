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Беларусь заняла 128-е место из 162 стран в Индексе человеческой свободы

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  • 14.12.2018, 10:57

Самые свободные - Новая Зеландия, Швейцария, Гонконг, Австрия и Канада.

Об этом говорится в отчете исследовательских центров The Cato Institute и Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, опубликованном ко Дню прав человека.

Из стран-соседей Латвия оказалась на 20-й строке, Польша – на 39-й, Украина – на 118-й, а Россия – на 120-й, пишет "Телеграф".

Самыми свободными странами признаны Новая Зеландия, Швейцария, Гонконг, Австрия и Канада, самыми несвободными - Ливия, Ирак, Йемен, Венесуэла. Замыкает рейтинг Сирия.

При составлении списка учитывались показатели личной и экономической свободы в сферах соблюдения законности, охраны и безопасности, трафика, религии, ассоциаций и собраний, распространения информации, труда и бизнеса и прочего.


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