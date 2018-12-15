Агрессия РФ в Азове: министры США и Канады выступили с заявлением 1 15.12.2018, 8:12

ФОто: inforesist.org

Главы ведомств поддержали Украину и призвали Россию отпустить захваченных моряков.

Главы МИД и минобороны США и Канады встретились Вашингтоне и осудили обстрел и захват украинских кораблей и моряков российскими военными в Керченском проливе. Об этом шла речь во время совместной пресс-конференции в Госдепе США, передает Укринформ.

Государственный секретарь США Майк Помпео выразил личную обеспокоенность из-за последнего проявления российской агрессии в Азовском море - тарана и обстрела украинских судов.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Канада тоже обеспокоена развитием ситуации. Она подчеркнула, что ее страна поддерживает народ Украины, суверенитет и территориальную целостность страны в пределах ее международно признанных границ. Фриланд призвала Россию освободить захваченных украинских моряков.

"Мы объединены в НАТО, мы поддерживаем трансатлантическое единство и стоим вместе с европейскими союзниками против полномасштабного вредоносного влияния со стороны России, включая последнее наглое попрание Москвой международного права в Керченском проливе и действий против украинского народа", - заявил во время выступления глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Он напомнил, что Канада и США помогают в проведении учений украинских военнослужащих в рамках совместных усилий по укреплению стабильности и сдерживания дальнейших провокационных действий со стороны РФ.

Министр обороны Канады Харджит Саджан также осудил деструктивное поведение России в регионе.

"Канада поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины на фоне российской агрессии", - подчеркнул в этой связи Саджан.

Он добавил, что канадская сторона присоединилась к тренировке десяти тысяч украинских военных в рамках операции UNIFIER. Кроме того, по его словам Канада готова в любое время развернуть более 800 военнослужащих в Центральной и Восточной Европе для учений в рамках операции REASSURANCE.

14 декабря в Государственном департаменте США состоялась встреча в формате "2 + 2" с участием государственного секретаря США Майка Помпео, главы МИД Канады Христи Фриланд, министра обороны США Джеймса Мэттиса и главы оборонного ведомства Канады Харджита Саджана.

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены несколько моряков. Их с кораблями забрали в Керчь, а позднее увезли в московское СИЗО.