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Украина получила энергооборудование на 800 тысяч евро

  • 18.04.2024, 22:30
Украина получила энергооборудование на 800 тысяч евро

Киев восстанавливает инфраструктуру после ударов РФ.

Секретариат Немецко-украинского энергетического партнерства GIZ доставил в Украину энергетическое оборудование на сумму более 800 тысяч евро. Об этом сообщает Укрэнерго.

Кабели, автоматические выключатели и другое оборудование будут использованы для восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной вооруженными российскими ударами.

Отмечается, что с начала полномасштабной фазы войны Укрэнерго уже получило от Немецко-украинского энергетического партнерства оборудование для восстановления поврежденных энергообъектов на сумму более трех миллионов евро.

Напомним, Япония приобрела для Украины крупногабаритное оборудование общей мощностью около 200 МВт: пять газотурбинных установок и семь крупных трансформаторов.

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