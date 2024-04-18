Беларусь в Африке меняет тракторы на апельсины 18.04.2024, 16:14

Обмен идет по бартеру.

Беларусь в Африке меняет тракторы на апельсины. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Андрей Картун в эфире госканала, обратила внимание «Немецкая волна».

«Зачастую нам африканские контрагенты говорят, что в силу жесткого валютного законодательства не могут заплатить. Поэтому говорят: а давайте мы поменяем трактора на апельсины. Уже есть удачные кейсы такого обмена», - заявил Картун.

Он также добавил, что «опорными точками» Беларуси в Африке являются Египет, Нигерия, Экваториальная Гвинея, ЮАР, суммарная емкость импорта в которые составляет «больше 100 млрд долларов, в год растет на 10 млрд долларов».