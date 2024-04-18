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Белорусы продают в интернете луковую шелуху

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  • 18.04.2024, 22:02
  • 1,882
Белорусы продают в интернете луковую шелуху

Цена доходит до 80 рублей.

На беларусских онлайн-барахолках в преддверии Пасхи появилась луковая шелуха. Отдают и маленькими пакетиками, и большими мешками. Цена доходит до 80 рублей за килограмм — в 30 раз дороже, чем сам лук, пишет Blizko.by.

Первые предложения о продаже шелухи появились еще в конце февраля, но сейчас, поближе к Пасхе, лотов становится больше.

Среднюю цену вычислить невозможно: цены отличаются во много раз от продавца к продавцу. Например, Наталья из Борисова продает 50-граммовый пакет за 2,5 рубля. А минчанин Владимир отдает пакет за 1,5 рубля, но без указания массы.

Минчанка Ната готова уступить 60-граммовый пакетик за 5 рублей, что дает цену условного килограмма примерно в 83 рубля. Зато Ната может отправить покупку почтой.

Но есть и намного более щедрые предложения. Так, Вероника из Бреста может уступить большой мешок за 10 рублей и даже готова привезти в Минск.

Тем временем в продуктовых магазинах Минска сам репчатый лук можно купить по 2,2−2,8 рубля за кило.

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