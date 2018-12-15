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Игорь Стасевич вошел в сборную тура Лиги Европы

  • 15.12.2018, 10:07
Игорь Стасевич

Капитан БАТЭ Игорь Стасевич попал в сборную 6-го тура группового раунда Лиги Европы по версии УЕФА.

В выездном матче с ПАОКом (3:1) лучший футболист Беларуси в 2018 году записал в актив две голевые передачи, а также заработал пенальти, реализованный Николаем Сигневичем

В команду недели УЕФА включил также игроков "Вильярреала", "Види", "Генка", "Байера" и "Ренна".


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