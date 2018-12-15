Игорь Стасевич вошел в сборную тура Лиги Европы
- 15.12.2018, 10:07
Капитан БАТЭ Игорь Стасевич попал в сборную 6-го тура группового раунда Лиги Европы по версии УЕФА.
В выездном матче с ПАОКом (3:1) лучший футболист Беларуси в 2018 году записал в актив две голевые передачи, а также заработал пенальти, реализованный Николаем Сигневичем.
В команду недели УЕФА включил также игроков "Вильярреала", "Види", "Генка", "Байера" и "Ренна".
🔝 Лучшие на этой неделе 💪#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/KAq4zHjGuZ— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 14 декабря 2018 г.