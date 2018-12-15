В Киеве проходит Всеукраинский Объединительный собор (Онлайн) 1 15.12.2018, 11:22

Фото: Олег Богачук

На площади перед Софийским собором собрались люди со всех частей Украины.

В Софийском Соборе сегодня начался Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля, сообщает Цензор.нет.

На площади перед Софийским собором собрались люди со всех частей Украины. В 10 часов в соборе должна начаться молитва, а в 10:10 с речью выступит Президент Украины Петр Порошенко.

Фото: Олег Богачук

По имеющимся данным, от УПЦ Киевского патриархата будут присутствовать 42 архиерея, и с ними соответственно по одному священнику и мирянину, всего 126 делегатов. От УАПЦ подтвердили участие 12 епископов и каждый привезет с собой священника и мирянина, то есть - 36 делегатов. От Московского патриархата подтвердили участие 10 епископов и каждый со священником и мирянином. В целом - 30 человек.

Во время Собора состоится тайное голосование за предстоятеля. Будет два тура, в первом - рейтинговое голосование. Во второй тур выйдут три кандидата, набравшие наибольшее число голосов, и из них выберут председателя поместной церкви.

По информации "Громадського", от Украинской православной церкви Киевского патриархата претендентами на пост главы поместной церкви является митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний и митрополит Луцкий и Волынский Михаил. Однако выдвигать свои кандидатуры сможет кто-либо из участников собора.

От церкви Московского патриархата участие в голосовании может принимать митрополит Иларион и митрополит Винницкий и Барский Симеон.

А Украинская автокефальная церковь не представит своего кандидата, поскольку ее глава Макарий взял самоотвод.

Прессу на собор не пускают, поэтому голосование состоится за закрытыми дверями.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Объединительный собор Украинской церкви был назначен на 15 декабря.