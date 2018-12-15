Новогоднее меню 2019: советы и рецепты к новогоднему столу 1 15.12.2018, 14:04

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До Нового года-2019 остались считанные дни.

Хозяйки уже начинают задумываться о блюдах, которые будут на новогоднем столе. Чтобы немного облегчить задачу, УНИАН подготовил подборку новогодних рецептов, которые разнообразят меню в праздничную ночь.

В 2019 году Желтая Собака передает власть Желтой Свинье. Данное животное не является привередливым в еде. А это значит то, что угодить ей будет крайне просто. И так составляем вместе меню на Новый год 2019 - интересное, доступное и полезное.

К слову, астрологи настоятельно не рекомендуют включать в новогоднее меню 2019 блюда из свинины - мол, такой стол может расстроить хозяйку 2019 года. Готовить на новогодний стол 2019 можно следующее свежие, маринованные и соленые овощи; рыбу; птицу; говядину, телятину, баранину; грибы; крупы; фрукты.

Свинья любит овощи, зелень, поэтому их должно быть много. Торты, печенье, пирожки — все можно испечь на новый год 2019, рецепты лучше брать проверенные. Желательно, чтобы новогоднее меню для дома включало 1-2 блюда желтого или красного оттенка — это цвета наступающего года.

Какие блюда не стоит готовить в новый 2019 год

Несмотря на то, что согласно гороскопу, год Свиньи наступит 5 февраля, считается неправильным готовить блюда из свинины, в том числе такие: шашлыки; свинину по-французски (шубу); отбивные; паштет из свиной печени; холодец с использованием рульки; пельмени и другое рубленое свиное мясо; окорок, корейку, карбонад, сальтисон; колбасу, содержащую свиной жир или мясо.

Приготовьте традиционное блюдо — холодец — из крыльев и голеней индейки, нарезки подайте рыбные, а колбасу — сыровяленую конскую (махан).