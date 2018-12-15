Представитель БАПЦ: Пытаться зарегистрироваться в Беларуси - пустая трата времени

Представитель БАПЦ: Пытаться зарегистрироваться в Беларуси - пустая трата времени1
- 15.12.2018, 14:40
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Власти постоянно ищут поводы, чтобы отказать Белорусской автокефальной православной церкви.
Представители Белорусской Автокефальной Православной Церкви заявил Forum 18 о том, что они отказались от каких-либо попыток получить официальную регистрацию в Беларуси.
Последняя попытка зарегистрироваться в стране была предпринята в 2014 году.
Как отметил отец Викентий (Ковальков), каждый раз, когда БАПЦ подавала документы на регистрацию, власти находили поводы, чтобы отказать.
«Подача на регистрацию – это пустая трата времени и ненужные проблемы людям», — заявил священник.
По его словам, члены Церкви для богослужений собираются на квартирах, а летом – в лесах.