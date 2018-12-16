закрыть
16 декабря 2018, воскресенье, 9:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

США призвали Германию остановить «Северный поток-2»

  • 16.12.2018, 8:59

Берлин должен прислушаться к рекомендациям соседей.

Соединенные Штаты приветствуют недавние шаги Европейского союза по привлечению России к ответственности за «агрессию» против Украины. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Роберта Палладино, опубликованном в ночь на воскресенье, 16 декабря, на сайте ведомства, сообщает РБК.

В частности, Вашингтон поддерживает резолюцию Европарламента с призывом отменить реализацию проекта «Северный поток-2». «Резолюция Европейского парламента от 12 декабря вновь подтверждает важность роли Украины в европейской энергосистеме и осуждает строительство поддерживаемого Кремлем трубопровода «Северный поток-2», считая его политическим проектом. Мы настоятельно призываем Германию прислушаться к опасениям многих соседей, безопасность которых будет подорвана этим трубопроводом», — заявил Палладино.

Обстановка вокруг «Северного потока-2» накалилась после агрессии России в Керченском проливе 25 ноября, когда российская сторона обстреляла и задержала три корабля ВМС Украины.

Представитель Госдепартамента США в своем заявлении также отметил, что Вашингтон поддерживает позицию ЕС в том, что действия России во время инцидента в Керченском проливе 25 ноября являются «нарушением международного права». «Соединенные Штаты будут и впредь привлекать Россию к ответственности за свои действия, и мы будем продолжать работать с европейскими партнерами и союзниками, чтобы выступать единым фронтом против агрессии Кремля», — заключил представитель Госдепа.

На этой неделе Европарламент принял резолюцию, в которой призвал остановить строительство «Северного потока-2». В документе проект назван «политическим» и представляющим «угрозу европейской энергетической безопасности».

Чуть ранее резолюцию против строительства «Северного потока-2» приняла палата представителей конгресса США. В ней конгрессмены призвали европейские страны отказаться от проекта, а президента США Дональда Трампа — ввести санкции. В резолюции говорится, что «Северный поток-2«является «радикальным шагом назад» для энергобезопасности Европы. В Кремле принятие документа посчитали попыткой помешать реализации сугубо коммерческого проекта.


популярное за неделю

Мнение

Считать вам, не пересчитать!
Считать вам, не пересчитать! Константин Скуратович
Эра милосердия
Эра милосердия Ирина Халип
Сильные люди
Сильные люди Наталья Радина
Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип