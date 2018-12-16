США призвали Германию остановить «Северный поток-2» 16.12.2018, 8:59

Берлин должен прислушаться к рекомендациям соседей.

Соединенные Штаты приветствуют недавние шаги Европейского союза по привлечению России к ответственности за «агрессию» против Украины. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Роберта Палладино, опубликованном в ночь на воскресенье, 16 декабря, на сайте ведомства, сообщает РБК.

В частности, Вашингтон поддерживает резолюцию Европарламента с призывом отменить реализацию проекта «Северный поток-2». «Резолюция Европейского парламента от 12 декабря вновь подтверждает важность роли Украины в европейской энергосистеме и осуждает строительство поддерживаемого Кремлем трубопровода «Северный поток-2», считая его политическим проектом. Мы настоятельно призываем Германию прислушаться к опасениям многих соседей, безопасность которых будет подорвана этим трубопроводом», — заявил Палладино.

Обстановка вокруг «Северного потока-2» накалилась после агрессии России в Керченском проливе 25 ноября, когда российская сторона обстреляла и задержала три корабля ВМС Украины.

Представитель Госдепартамента США в своем заявлении также отметил, что Вашингтон поддерживает позицию ЕС в том, что действия России во время инцидента в Керченском проливе 25 ноября являются «нарушением международного права». «Соединенные Штаты будут и впредь привлекать Россию к ответственности за свои действия, и мы будем продолжать работать с европейскими партнерами и союзниками, чтобы выступать единым фронтом против агрессии Кремля», — заключил представитель Госдепа.

На этой неделе Европарламент принял резолюцию, в которой призвал остановить строительство «Северного потока-2». В документе проект назван «политическим» и представляющим «угрозу европейской энергетической безопасности».

Чуть ранее резолюцию против строительства «Северного потока-2» приняла палата представителей конгресса США. В ней конгрессмены призвали европейские страны отказаться от проекта, а президента США Дональда Трампа — ввести санкции. В резолюции говорится, что «Северный поток-2«является «радикальным шагом назад» для энергобезопасности Европы. В Кремле принятие документа посчитали попыткой помешать реализации сугубо коммерческого проекта.