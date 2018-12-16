«Милиционер предупредил: Скажешь, что били – живого закопаем» 6 16.12.2018, 14:35

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Стало известно о беспределе ганцевичской милиции.

Житель Ганцевичей Павел Высоцкий был осужден районным судом за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. Но по молодости лет от отбытия наказания, не связанного с лишением воли, уклонялся, прятался в общежитиях. Затем 8 января 2015 года был суд, который отмерил Павлу 6 лет усиленного режима. В исправительной колонии №15 города Могилева выяснилось, что у Павла проблемы со здоровьем и ему пришлось делать операцию, сообщает spring96.org.

Разбираясь в проблемах Павла, его приемный отец Иван Григорьевич Высоцкий узнал, что сына сильно избили. А причастна к этому родная ганцевичская милиция.

Рассказывает Иван Высоцкий:

«В декабре 2016 года я повез в Могилев своему сыну в ИК-15 вещевую передачу. Свидание с ним не предоставили, поэтому, передав контролерам колонии вещи, я вернулся обратно.

Но через несколько дней мне позвонил сын:

«Папа! Мне сделали операцию. Из-за спайки кишок».

Через месяц, уже середине января 2017 года, я поехал к нему на длительное свидание. Мне удалось поговорить с начальником медслужбы колонии майором Даниловым. Он меня стал почему-то расспрашивать о том, били ли когда-либо сына в живот, проходил ли он лечение. Я ответил, что Пашу никто никогда не бил и никогда он не болел».

Павел при свидании воздержался, а может и опасался, говорить с отцом на тему операции на желудке и только в апреле 2017 года в телефонном разговоре признался, что был жестоко избит ранее, еще до суда.

Он поведал отцу, что это случилось 9 ноября 2014 года в общежитии Ганцевичского КПД по улице Чайковского. Вечером, после 18 часов, его несколько раз ударил руками и ногами в живот старший лейтенант уголовно-исполнительной инспекции В. Дунаев, а помогал ему при избиении его родственник Алексей Толченый.

«Ну как и за что его так били? Не может такого быть!» – восклицает Иван Высоцкий.

«Какая драка? Ведь на самом деле он был просто избит Дунаевым, который был при этом в нетрезвом состоянии. Как потом выяснилось, его возили на медицинское освидетельствование, которое установило наличие в крови 1.5 промилле алкоголя.

Судья спрашивал во время суда у сына: «Тебя били?»

Но он молчал, поскольку ему угрожали: «Скажешь – живого закопаем».

Узнав об этом, Иван Высоцкий обратился с заявлением к начальнику Исправительной колонии №15, где отбывает наказание его приемный сын. Он то и подтвердил 30 ноября 2016 года письменно, что операцию проводили именно из-за спаек кишок.

Отец решил добиться справедливости в отношении сына и написал заявление в Ганцевичский райотдел Следственного комитета. Старший следователь Ганцевичского РОСКа А. Галуза ответил, что что проверка по материалу с сообщением о противоправных действиях в отношении Павла Высоцкого приостановлена в связи с проведением судебно-медицинской экспертизы.

Рассказывает Иван Высоцкий:

«Уже летом 2017 года я попал на прием к исполняющему обязанности заместителя начальника колонии по идеологии, спрашивал: «Скажите, его возили на обследование?» Но мне ответили, что такие сведения не разглашаются.

Расспрашивал и начальника отряда. Он мне сказал, что никто его на обследование из колонии не вывозил. И специалисты в колонию не приезжали.

Ну вот кому здесь пожалуешся? Это как горохом о стену…»

А 30 ноября Ивану Высоцкому ответили, что вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника ОВД В. Дунаева «в связи с отсутствием состава преступления. Не помогло и обращение в Могилевскую прокуратуру.

Обжалование неправомерных действий сотрудника ОВД Ганцевичского района продолжается.

Избиение задержанного сотрудником милиции – это должностное преступление

Превышение власти или служебных полномочий - умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, повлекшее причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам граждан, либо государственным или общественным интересам.

Умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, сопряженное с насилием, мучением или оскорблением потерпевшего, наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.