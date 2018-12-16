Что будет, если между Китаем и РФ возникнет конфликт, как в советское время? 3 16.12.2018, 14:55

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КНР, в отличие от России, значительно модернизировала свой военный потенциал.

Китайские ВВС прилагают усилия к разработке авиационных двигателей. Они пытаются устранить зависимость от российских двигателей, создав государственное предприятие по инициативе главы КНР Си Цзиньпина, пишет японское издание Нихон кэйдзай (перевод – inosmi.ru).

На авиасалоне в начале ноября фигуры высшего пилотажа продемонстрировал китайский истребитель с отечественным двигателем, однако в новейшем стелс-самолете до сих пор применяются российские силовые установки. Путь к становлению военно-воздушной державой непрост.

6 ноября в китайском Чжухае прошла Китайская международная авиационная и аэрокосмическая выставка. Я обернулся на рев и увидел быстро взлетающий истребитель. Держа нос перпендикулярно земле, он резко замедлился. Сложилось впечатление, что самолет завис в воздухе. Через мгновение он вернул нос параллельно земле и улетел вдаль. Эта фигура высшего пилотажа называется «кобра». Ее могут выполнять только самолеты, обладающие высокой маневренностью.

Эту фигуру продемонстрировал китайский тестовый истребитель Чэнду J-10B. За день до этого производитель, китайская компания «Эвик» (AVIC), объявила, что российский двигатель был заменен на новую отечественную силовую установку. Двигатель с изменяемым вектором тяги повышает маневренность. Руководство китайской компании с гордостью заявило, что оно совершило большой прорыв.

Стремительно модернизирующиеся китайские ВВС ранее полагались на силовые установки российского производства. Дело в том, что местным компаниям не хватало производственных мощностей и стабильности. Тем не менее с точки зрения безопасности было рискованно отдавать России постоянный контроль над такой жизненно важной отраслью. «Что будет, если между РФ и КНР возникнет противостояние как в советское время?», — отмечает источник в китайских военных кругах.

Си, занявший в 2012 году должность председателя Центрального военного совета, поставил цель стать военно-воздушной державой. В 2016 году за счет объединения соответствующих компаний была создана AVIC со штатом 100 тысяч человек, чтобы начать разработки отечественного двигателя, который был необходим для достижения поставленной задачи. Си даже отправил поздравительную телеграмму, в которой подчеркнул, что фундамент будущей военно-воздушной державы был заложен. Фигура «кобра», выполненная на истребителе с отечественным двигателем, стала результатом двухлетней работы. Китайские СМИ отрапортовали: «Родина вам благодарна».

Тем не менее пока рано говорить о том, что все идет как по маслу. «Уровень новейших двигателей российских истребителей пока не достигнут. Многие эксперты полагают, что новый двигатель — это всего лишь копия российского», — отмечает военный эксперт, наблюдавший за полетом китайского самолета.

На аэровыставке также примерно пять минут летал новейший стелс-истребитель J-20. Военачальник из одной азиатской страны заявил: «Два года назад, когда самолет был показан впервые, он был в воздухе только одну минуту. Сейчас заметна уверенность, что КНР готова поставить его на вооружение». Тем не менее он отметил, что серьезные изменения в характеристиках незаметны. В центре внимания находился двигатель J-20. Предполагалось, что будет установлена китайская силовая установка, однако ничего не изменилось. Двигатель, как и два года назад, российский.

Гонконгская газета даже сообщила, что тесты были неудачными. Реальная ситуация неизвестна, однако многие полагают, что до массового производства пока далеко.

Двигатели также влияют на стратегию ВМС. «На авианосец могут садиться только самолеты с двумя двигателями», — говорит представитель AVIC. Что касается истребителей с одним двигателем, то возникает большой риск в случае поломки, поэтому их сложно использовать на китайском авианосце, который представляет большую ценность. У американского палубного истребителя Ф-35 (F-35) один двигатель. Китайские отечественные двигатели надежностью не отличаются.

В октябре один китайский инженер был выслан из Бельгии в США. Его подозревают в том, что он занимался промышленным шпионажем в компании «Дженера Электрик» (General Electric). В США арестовали несколько китайских инженеров, работавших в авиационной промышленности. МИД Китая отвергает все обвинения, однако иностранные государства повышают бдительность.

Сейчас США внимательно следят за китайской стратегией технологического развития «Сделано в Китае 2025». Дело в том, что они считают, что Китай ворует американские технологии, перенаправляет их в военную сферу, что угрожает безопасности США. Говорят, что максимальный уровень опасности представляют двигатели для истребителей.

В глубине авиасалона в Чжухае собралась толпа. Заглянув, я увидел громадный плоский треугольник темно-серого цвета. Это была полномасштабная модель новейшего стелс-беспилотника CH-7, который может вести разведдеятельность и наносить удары.

В соответствии с материалами Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации, которая ведет его разработку, максимальная скорость составляет 0,75 маха. Беспилотник гордится высокой боеспособностью: на него могут быть установлены ракеты воздух-земля, а также противокорабельные ракеты. Поскольку у него нет хвоста, радарам сложно обнаружить его, что означает его высокие стелс-характеристики. Китайские СМИ предполагают, что дальность полета CH-7 составит более десяти тысяч километров. Он может нанести удар по американской базе на Гуаме и вернуться. Первый полет запланирован на будущий год. Если беспилотник будет принят на вооружение, он будет представлять реальную угрозу для американских войск и близлежащих стран.

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация производит различные беспилотники: CH-4, CH-5 и так далее. По информации компании, она уже экспортирует подобную продукцию в более, чем десять стран. Партнеры не афишируются, однако предположительно это — страны Ближнего Востока, Африки и Азии. По информации китайских СМИ, Ирак 260 раз использовал CH-4 для нанесения ударов по позициям ИГ (организация запрещена в РФ — прим. ред). Предполагается, что в ходе гражданской войны в Йемене Объединенные Арабские Эмираты также использовали китайские беспилотники для бомбардировки шиитов.

AVIC также производит военные беспилотники. В феврале «Синьхуа» сообщило, что компания получила крупнейший за всю историю заказ из-за рубежа на «Птерозавр-2». Китайские беспилотники не только дешевые, но и на них нет экспортных ограничений, как в США. Возможно, в ближайшее время в небе будут находиться только китайские БПЛА.

Повышение функциональности. Чем ответит Япония?

Примерно два года назад в газете министерства обороны КНР была опубликована иллюстрация красивого пятнистого истребителя. По диску солнца, изображенному на хвосте, я понял, что это — «Ф-15» (F-15) военно-воздушных сил самообороны Японии.

Тогда был резонанс вокруг инцидента с «Ф-15» (F-15) и китайским военным самолетом. «Ф-15», впервые поднявшиеся в небо в 1972 году, устаревают. Я ощутил, что Китай начинает смотреть свысока на истребители сил самообороны.

В разговоре со мной японские военные отмечали: «Китайские войска не отличаются слаженным контролем», «Ими сложно управлять» и так далее. Действительно, в китайской армии много проблем: коррупция среди военачальников и так далее. Отличительная черта китайских организаций также заключается в том, что распоряжения не всегда доходят до адресата.

Между тем Китай быстро меняется. Если новейшие китайские БПЛА начнут часто появляться вблизи Японии, смогут ли на это реагировать силы самообороны?