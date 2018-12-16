Перед Рождеством и Новым годом белорусам придется отработать две субботы подряд

Перед Рождеством и Новым годом белорусам придется отработать две субботы подряд3
- 16.12.2018, 20:14
22 и 29 декабря будут рабочими днями.
С 23 по 25 можно будет отдыхать, но 26 снова нужно выйти на работу до 29 декабря.
Напомним, что в этом году Совет Министров утвердил график переноса рабочих дней в апреле и декабре.
О графике на 2019 год правительство пока не позаботилось. До конца года осталось две недели, а Совет Министров до сих пор не определился по поводу того, будет ли 2 января выходным.