Перед Рождеством и Новым годом белорусам придется отработать две субботы подряд 3 16.12.2018, 20:14

22 и 29 декабря будут рабочими днями.

С 23 по 25 можно будет отдыхать, но 26 снова нужно выйти на работу до 29 декабря.

Напомним, что в этом году Совет Министров утвердил график переноса рабочих дней в апреле и декабре.

О графике на 2019 год правительство пока не позаботилось. До конца года осталось две недели, а Совет Министров до сих пор не определился по поводу того, будет ли 2 января выходным.