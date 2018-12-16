БЕЛАЗ отсудил $3 тысячи за использование товарного знака 3 16.12.2018, 20:45

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Это уже второй суд, который БЕЛАЗ выиграл у компании «ТК Веллис» из Нижнего Новгорода.

Решением Арбитражного суда Нижегородской области удовлетворены в полном объеме исковые требования ОАО «БЕЛАЗ» о взыскании с российской компании «ТК Веллис» компенсации за незаконное использование товарного знака «БЕЛАЗ». Об этом сообщает пресс-служба БЕЛАЗа.

Компесация составила 200 000 российских рублей (около 3 тысяч долларов. — Прим.).

Это уже второй суд, который БЕЛАЗ выиграл у компании «ТК Веллис» из Нижнего Новгорода.

Ранее ООО «ТК Веллис» попало в поле зрения заинтересованных служб предприятия и правоохранительных органов в связи с реализацией контрафактных запасных частей к карьерной технике и незаконным использованием товарного знака «БЕЛАЗ» на территории России. Компания «ТК «Веллис» привлечена к административной ответственности, на организацию наложен штраф в размере 50 тысяч российских рублей, изъятая продукция конфискована для последующего уничтожения.

Напомним, холдинг БЕЛАЗ ведет на российском рынке активную кампанию по пресечению незаконного использования товарного знака «БЕЛАЗ». В большинстве случаев суды признали правоту жодинского гиганта.

За 2017 год и четыре месяца текущего года БЕЛАЗ предъявил 17 исков в арбитражные суды России за использование слова «БЕЛАЗ» в названиях организаций либо доменных имен. По 15 искам дела рассмотрены, и все решения вынесены в пользу жодинского холдинга.

На официальном сайте ОАО «БЕЛАЗ» в разделе «Сервис и запчасти» размещен список организаций, которые производят и реализуют неоригинальные запчасти либо незаконно используют товарный знак «БЕЛАЗ». Это 270 организаций с указанием всех необходимых данных.