закрыть
16 декабря 2018, воскресенье, 23:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

БЕЛАЗ отсудил $3 тысячи за использование товарного знака

3
  • 16.12.2018, 20:45
  • 2,004

Это уже второй суд, который БЕЛАЗ выиграл у компании «ТК Веллис» из Нижнего Новгорода.

Решением Арбитражного суда Нижегородской области удовлетворены в полном объеме исковые требования ОАО «БЕЛАЗ» о взыскании с российской компании «ТК Веллис» компенсации за незаконное использование товарного знака «БЕЛАЗ». Об этом сообщает пресс-служба БЕЛАЗа.

Компесация составила 200 000 российских рублей (около 3 тысяч долларов. — Прим.).

Это уже второй суд, который БЕЛАЗ выиграл у компании «ТК Веллис» из Нижнего Новгорода.

Ранее ООО «ТК Веллис» попало в поле зрения заинтересованных служб предприятия и правоохранительных органов в связи с реализацией контрафактных запасных частей к карьерной технике и незаконным использованием товарного знака «БЕЛАЗ» на территории России. Компания «ТК «Веллис» привлечена к административной ответственности, на организацию наложен штраф в размере 50 тысяч российских рублей, изъятая продукция конфискована для последующего уничтожения.

Напомним, холдинг БЕЛАЗ ведет на российском рынке активную кампанию по пресечению незаконного использования товарного знака «БЕЛАЗ». В большинстве случаев суды признали правоту жодинского гиганта.

За 2017 год и четыре месяца текущего года БЕЛАЗ предъявил 17 исков в арбитражные суды России за использование слова «БЕЛАЗ» в названиях организаций либо доменных имен. По 15 искам дела рассмотрены, и все решения вынесены в пользу жодинского холдинга.

На официальном сайте ОАО «БЕЛАЗ» в разделе «Сервис и запчасти» размещен список организаций, которые производят и реализуют неоригинальные запчасти либо незаконно используют товарный знак «БЕЛАЗ». Это 270 организаций с указанием всех необходимых данных.


популярное за неделю

Мнение

Считать вам, не пересчитать!
Считать вам, не пересчитать! Константин Скуратович
Эра милосердия
Эра милосердия Ирина Халип
Сильные люди
Сильные люди Наталья Радина
Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип