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Названы самые богатые страны Евросоюза

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  • 16.12.2018, 22:22
  • 1,980

Данные основаны на паритете покупательной способности, показателях ВВП стран ЕС, а также численности населения.

Статистическая служба ЕС опубликовала данные о фактическом индивидуальном потреблении (Actual Individual Consumption, AIC) за минувший год в Европе. AIC — критерий материального благосостояния домохозяйств, передает officelife.media.

Показатель AIC в Евросоюзе колеблется от 54% (Болгария) до 132% (Люксембург).

Выше среднего показателя по ЕС уровень жизни в 10 странах — членах Союза:

Люксембурге (+32% от среднего по ЕС),

Германии (+22%),

Австрии (+17%),

Дании (+14%),

Великобритании (+14%),

Бельгии (+12%),

Финляндии (+12%),

Нидерландах (+12%),

Швеции (+9%),

Франции (+8%).

Топ-3 самых отстающих стран составили Хорватия (-38%), Венгрия (-38%) и Болгария (-46%).

Данные основаны на паритете покупательной способности, показателях ВВП стран Евросоюза, а также численности населения.


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