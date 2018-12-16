Названы самые богатые страны Евросоюза

Названы самые богатые страны Евросоюза2
- 16.12.2018, 22:22
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Данные основаны на паритете покупательной способности, показателях ВВП стран ЕС, а также численности населения.
Статистическая служба ЕС опубликовала данные о фактическом индивидуальном потреблении (Actual Individual Consumption, AIC) за минувший год в Европе. AIC — критерий материального благосостояния домохозяйств, передает officelife.media.
Показатель AIC в Евросоюзе колеблется от 54% (Болгария) до 132% (Люксембург).
Выше среднего показателя по ЕС уровень жизни в 10 странах — членах Союза:
Люксембурге (+32% от среднего по ЕС),
Германии (+22%),
Австрии (+17%),
Дании (+14%),
Великобритании (+14%),
Бельгии (+12%),
Финляндии (+12%),
Нидерландах (+12%),
Швеции (+9%),
Франции (+8%).
Топ-3 самых отстающих стран составили Хорватия (-38%), Венгрия (-38%) и Болгария (-46%).
Данные основаны на паритете покупательной способности, показателях ВВП стран Евросоюза, а также численности населения.