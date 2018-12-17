Титул «Мисс Вселенная – 2018» завоевала представительница Филиппин 2 17.12.2018, 9:16

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Катриона Грэй имеет степень магистра по теории музыки.

Представительница Филиппин Катриона Грэй победила в 67-м конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Такое решение вынесло в понедельник жюри состязания, состоявшегося в бангкокском выставочном центре Impact Arena, сообщает Reuters.

Почетное второе место заняла представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес. В тройку также вошла участница от Южно-Арфиканской республики Тамарин Грин.

Катриона Грэй известна на родине как телеведущая, певица, театральная актриса и модель. На сайте конкурса отмечается, что Грэй имеет степень магистра по теории музыки. Она занимается вопросами заболевания ВИЧ и СПИД в организации Love Yourself, и работает волонтером в некоммерческой организации Young Focus. Отец девушки родом из Австралии, ее мать — филиппинка.

Корону победительнице этого года вручила уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, которая одержала победу в 2017 году.

Фото: Reuters

В этом году организаторы конкурса постарались предупредить возможные проблемы с активистами политических движений и стать самой толерантной площадкой для девушек любого происхождения.

Например, в этом году в конкурсе «Мисс Вселенная» принимала участие трансгендер. 27-летняя «мисс Испания» Анжела Понке. Хотя участие трансгендеров было официально разрешено в 2012 году, ни одна из претенденток так и не смогла пройти дальше национального уровня.

Также впервые за всю историю состязания, членами жюри стали исключительно женщины, причем довольно самостоятельные: предпринимательницы, бизнес-лидеры и эксперты индустрии.

Однако без скандалов не обошлось — «мисс США» Сара Роуз Саммерз во время подготовки к конкурсу «Мисс Вселенная» оскорбила участниц из Вьетнама и Камбоджи: она высмеяла в соцсетях их незнание английского языка. После того как пользователи соцсетей обвинили американку в расизме и травле девушек, она была вынуждена извиниться.

Международный конкурс красоты «Мисс Вселенная» является ежегодным и одним из самых престижных в мире, наряду с «Мисс Мира», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля». Он проводится с 1952 года.