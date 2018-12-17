Какой будет погода на неделе 3 17.12.2018, 12:51

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Ожидается снег и морозы до −18 °С.

На предстоящей неделе ожидается зимний характер погоды. Об этом tut.by сообщил Белгидромет Минприроды.

18 декабря, во вторник, погодные условия в Беларуси будет определять фронтальный раздел, который принесет в западные и центральные районы Беларуси снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток составит −3…9 °С, ночью по востоку при прояснениях воздух охладится до −10…12 °С.

С середины недели преобладающее влияние на погоду в нашей стране будет оказывать периферия антициклона с центром над Поволжьем, осадков будет немного, а морозы усилятся.

В среду, 19 декабря, в отдельных районах страны пройдет кратковременный снег. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −5…12 °С, при прояснениях воздух охладится до −15…18 °С, максимальная температура днем будет от -2 °С по западу до -10 °С по востоку страны.

20 декабря, в четверг, в отдельных районах Беларуси возможен небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −7…14 °С, при прояснениях она понизится до −15…18 °С, максимальная температура днем по Беларуси будет от -4 на западе до -11 °С на востоке.

В пятницу, 21 декабря, местами по стране не обойдется без кратковременного снега. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −5…12 °С, при прояснениях по востоку страны воздух охладится до −13…16 °С; максимальная днем — −1…8 °С, по северо-востоку — −9…10 °С.

В выходные дни фронтальный раздел, который смещается с Западной Европы, принесет снег и ослабление мороза.